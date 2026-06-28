Coche viejo, pero no obsoleto: esta pantalla le pone Android Auto hasta a un Seat Ibiza de 2005
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Cambiar de coche solo para tener Android Auto ya no tiene sentido cuando una pantalla de 56 euros puede transformar cualquier vehículo.
Hay gadgets que cambian la forma en que usas tu coche, y la pantalla Pioray es exactamente uno de ellos. Compatible con cualquier vehículo independientemente del año o la marca, convierte el salpicadero de un coche de hace veinte años en algo que parece recién salido del concesionario. No importa si conduces un Seat Ibiza de 2005, un Ford Focus de 2008 o una furgoneta de reparto: si tiene toma de corriente, tiene futuro.
La principal baza de este monitor es su compatibilidad total con CarPlay y Android Auto, los dos sistemas de infoentretenimiento más extendidos del mundo. Esto significa navegación con Google Maps o Waze en pantalla grande, acceso a Spotify, WhatsApp por voz y llamadas manos libres, todo lo que ya usas en el móvil pero integrado de forma inteligente en el coche. Sin distracciones, sin el teléfono sujeto con un soporte cutre al parabrisas.
Además, la pantalla Pioray llega por 56 euros desde AliExpress, una cifra que pone en perspectiva el valor real de lo que ofrece. Una mejora de este calibre por tan poco dinero es difícil de encontrar en cualquier otra categoría de accesorios para el coche. Y no hay letra pequeña: el precio incluye un dispositivo completo, no un módulo parcial que exige compras adicionales.
La conectividad inalámbrica tanto para CarPlay como para Android Auto merece especial atención. Olvídate de cables USB colgando por el salpicadero: el móvil se conecta por WiFi y Bluetooth en cuanto subes al coche, de forma automática. Es el tipo de comodidad que, una vez probada, resulta imposible abandonar.
Asimismo, también funciona como receptor Bluetooth y entrada AUX, lo que la convierte en una solución todo en uno para cualquier sistema de audio. Si tu coche tiene radio pero no Bluetooth, deja de ser un problema. Y si ya tiene Bluetooth pero sin CarPlay, también queda resuelto con este mismo aparato.
La instalación es otro argumento a su favor. No necesitas una visita al taller para ponerla en marcha: se conecta a la toma de corriente del coche y, en cuestión de minutos, está lista para usar. Cualquiera puede hacerlo en casa, sin herramientas especiales.
Lo que de verdad diferencia a esta solución es la transformación que aporta sin tocar el coche. El vehículo sigue siendo el mismo, pero la experiencia de conducción cambia por completo. Ir al trabajo, un viaje largo o simplemente moverse por la ciudad se vuelve mucho más cómodo y seguro cuando tienes navegación y comunicaciones bien integradas.
Cabe destacar además que AliExpress ofrece protección al comprador y opciones de envío con seguimiento, lo que reduce el riesgo asociado a comprar electrónica en plataformas internacionales. La marca Pionray cuenta con valoraciones consolidadas en la categoría de electrónica para vehículo, así que no estamos ante un producto anónimo sin respaldo.
Si tienes un coche que todavía da el callo pero que se ha quedado atrás tecnológicamente, la pantalla Pioray es exactamente la solución que estabas esperando. Darle una segunda vida a tu vehículo nunca había sido tan sencillo ni tan económico, y pocas compras de menos de 60 euros van a cambiar tanto tu día a día al volante.