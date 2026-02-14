Tu cocina necesita este producto para disfrutar del café recién molido sin tener una superautomática

El molinillo de café y especias TitanMill 300 DuoClean de Cecotec está pensado para quienes valoran el sabor auténtico y quieren controlar cada detalle del molido. No hablamos solo de triturar granos, sino de ajustar la textura según el tipo de cafetera que uses en casa, ya sea italiana, de filtro o prensa francesa. En cuestión de segundos puedes pasar de grano entero a un molido fino y uniforme, con un aroma que llena la cocina y anticipa lo que viene después: una taza mucho más intensa y fresca.

Además, su diseño en acero inoxidable aporta esa sensación de producto sólido y duradero que encaja en cocinas de vanguardia. El cuerpo y el depósito son 100 % de acero inoxidable, lo que no solo mejora la estética, sino también la resistencia al uso diario. Con 300 W de potencia, el TitanMill responde con rapidez, evitando que el grano se recaliente en exceso y conservando mejor sus propiedades. Es práctico, compacto y fácil de guardar cuando no lo estás utilizando.

Y lo mejor es que ahora puedes tenerlo por 26€. Frente a lo que cuesta una superautomática o incluso algunos molinillos de gama alta, este modelo representa una inversión pequeña que impacta directamente en el sabor de tu café diario. Es el típico gadget que pruebas un día y ya no quieres dejar de usar.

Uno de sus grandes atractivos es el sistema 2 en 1 con dos vasos intercambiables. Por un lado, incluye un vaso específico para moler ingredientes secos como café, pimienta, especias o semillas. Este incorpora una cuchilla de dos hojas planas con recubrimiento de titanio, pensada para conseguir un molido homogéneo y eficiente. Por otro, cuenta con un segundo vaso con cuchillas de cuatro hojas, también con titanio, ideal para triturar ingredientes húmedos como frutos secos, ajos, hierbas aromáticas o pequeñas cantidades de jengibre y verduras.

El recubrimiento de titanio no es un simple reclamo comercial. Este material aporta mayor dureza a las cuchillas y ayuda a que mantengan el filo durante más tiempo que las convencionales. En la práctica, esto se traduce en cortes más precisos y en un rendimiento constante incluso tras muchos usos. Si eres de los que disfrutan probando diferentes tipos de café en grano, agradecerás esa regularidad en el resultado.

Otro punto interesante es la posibilidad de ajustar el nivel de molido simplemente controlando el tiempo de funcionamiento. Cuanto más tiempo lo mantengas en marcha, más fino será el resultado. Esta flexibilidad te permite adaptarte a distintas recetas y métodos de preparación sin necesidad de complicarte con ajustes técnicos o programas predefinidos. Es un funcionamiento intuitivo que encaja muy bien en el día a día.

La capacidad máxima de 90 gramos es más que suficiente para preparar varias tazas de una sola vez, y además incluye mediciones internas para calcular la dosis con facilidad. Así evitas desperdiciar café y puedes repetir siempre la misma proporción si has encontrado tu punto ideal. La tapa superior transparente resulta especialmente útil, ya que te permite observar el proceso y detenerlo justo cuando alcanzas la textura deseada.

En términos de seguridad y comodidad, también cumple. Incorpora un sistema que impide su activación si la tapa no está correctamente colocada, algo importante si hay niños en casa. Además, puedes utilizarlo con una sola mano, lo que simplifica mucho su uso cuando estás preparando el desayuno o tienes prisa antes de salir.

Por todo ello, el TitanMill 300 DuoClean se convierte en un aliado versátil para quienes quieren dar un salto de calidad en su café sin cambiar toda la cafetera. No solo mejora el sabor, también amplía tus posibilidades en la cocina, desde especias recién molidas hasta pequeñas preparaciones rápidas. Es compacto, potente y práctico, justo lo que necesitas para convertir cada taza en una experiencia más intensa.