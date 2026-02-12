Olvídate del café frío con este calienta tazas para el ordenador que ocupa muy poco espacio

Pasar la mañana redactando, revisando correos o enlazando reuniones virtuales tiene un enemigo silencioso, el café que se enfría antes de que puedas terminarlo. Entre una llamada y otra, es habitual olvidarse de la taza junto al teclado. Este calienta tazas Warm It Up Cookie de Legami está pensado precisamente para ese momento en el que quieres volver a tu bebida y encontrarla todavía agradable.

El diseño es, sin duda, parte de su encanto. Tiene forma de galleta rellena con una simpática carita y la palabra “Cookie” grabada en el centro, algo que aporta un toque divertido al escritorio. No es el típico accesorio tecnológico gris y aburrido; aquí hay intención estética. Además, sus dimensiones hacen que se integre sin molestar junto al ratón o bajo la pantalla.

Y lo mejor es que cuesta solo 14€, un precio muy asequible para un gadget que puede cambiar tu rutina diaria. No se trata de un capricho caro, sino de un pequeño detalle que suma comodidad en el día a día, especialmente si pasas muchas horas frente al portátil o el PC.

Su funcionamiento es tan sencillo como práctico. Basta con conectarlo a cualquier puerto USB, ya sea de tu ordenador, de un hub o incluso de una batería externa compatible. En cuestión de segundos comienza a mantener la base caliente, conservando la temperatura de café, té, leche o infusiones durante más tiempo. Es importante usarlo con tazas de fondo plano para que el contacto sea completo y el calor se distribuya mejor.

Además, su compatibilidad con puertos USB lo convierte en un accesorio versátil tanto para usuarios de Mac como de PC. Si trabajas en casa, en la oficina o incluso en espacios compartidos, puedes llevarlo contigo sin problema. No necesita instalación, ni aplicaciones, ni configuraciones complejas: conectar y listo. Esa simplicidad es precisamente lo que lo hace atractivo.

En términos de seguridad, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones. No debe sumergirse en agua ni lavarse en el lavavajillas, y ambas superficies se calientan, por lo que es fundamental colocarlo sobre una base que soporte el calor. Tampoco está pensado para tazas de plástico o poliestireno, algo lógico si tenemos en cuenta la temperatura que alcanza para mantener la bebida caliente.

Más allá de lo práctico, este tipo de gadgets tienen un componente emocional. Mantener el café caliente mientras trabajas puede parecer un detalle menor, pero contribuye a que tu jornada sea más agradable. Ese sorbo templado a media mañana o durante una sesión intensa de trabajo ayuda a mantener la concentración y el confort, especialmente en invierno.

Por otro lado, su tamaño reducido es una ventaja clara frente a otros dispositivos más aparatosos. No necesitas reorganizar el escritorio ni renunciar a espacio útil. Cabe perfectamente junto al teclado, y cuando no lo usas puedes guardarlo en un cajón sin que ocupe prácticamente nada.

El calienta taza USB Warm It Up Cookie de Legami es uno de esos accesorios pequeños que marcan la diferencia en el día a día digital. Es económico, simpático y funcional, ideal para quienes no quieren volver a enfrentarse a una taza fría tras horas de trabajo frente al ordenador.