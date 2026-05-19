Si tienes piscina, estos 36 euros estarán bien invertidos para mantenerla a punto

Llegan los meses de calor y la piscina ha de tener el agua cristalina sin que esto sea un drama.

Disfrutar de un baño seguro ya no depende de las clásicas tiras reactivas de colores imprecisos que te vuelven loco. Olvídate de adivinar los niveles a ojo porque el medidor de cloro digital que se vende en AliExpress resuelve este problema de un plumazo. Este dispositivo se encarga de analizar los parámetros claves con solo sumergirlo unos segundos en el agua de tu instalación.

Hablamos de una herramienta multifunción 7 en 1 que monitoriza el cloro, el pH y la salinidad. Asimismo, su tecnología te permite conocer el potencial óxido-reducción, los sólidos disueltos totales, la conductividad eléctrica y la temperatura actual. Gracias a este despliegue de datos, sabrás con exactitud qué producto químico necesitas echar en cada momento.

Ahorrarás bastante dinero en mantenimiento, por lo que pagar los 36 euros que cuesta este medidor de cloro digital RCYAGO es una decisión inteligente. Mantener los niveles óptimos evita que el agua se deteriore y te obligue a vaciar el vaso por completo. Por lo tanto, amortizarás esta pequeña inversión durante las primeras semanas de la temporada de verano.

En cuanto a diseño, el fabricante ha optado por un formato tipo pluma muy ligero y manejable. La estructura exterior está fabricada con un plástico bastante resistente, pensado para soportar salpicaduras y el uso diario a la intemperie. Sin duda, resulta el compañero ideal para llevar a cualquier parte sin que ocupe espacio.

Otro aspecto a tener en cuenta es su pantalla digital con retroiluminación integrada, un extra que se agradece enormemente. Esta característica facilita la lectura de los valores incluso en esos días con demasiada luz solar o al anochecer. De este modo, visualizarás los resultados de forma clara y sin dejarte los ojos en el intento.

Este modelo PH Tester YY-1070 funciona de manera totalmente independiente. Prescinde de conexiones inalámbricas o aplicaciones móviles que no responden con las manos mojadas, su uso es inmediato y apto para cualquiera. Definitivamente, la sencillez es una gran ventaja en esta clase de herramientas domésticas.

Respecto a su alimentación, el dispositivo requiere de pilas para ponerse en marcha y empezar a medir. Tiene un consumo de energía mínimo y la autonomía está más que garantizada para todo el año. Así que más sencillo no puede ser.

Por si fuera poco, la plataforma incluye un práctico manual de instrucciones en formato PDF descargable para solucionar dudas. Configurar el aparato y entender cada una de sus funciones requiere muy poco tiempo debido a su interfaz intuitiva. Estás ante una gran oportunidad para automatizar el cuidado de tu piscina de forma económica.

No dejes que los niveles incorrectos arruinen tus días de descanso y provoquen picores en los ojos de tu familia. Si buscas tranquilidad y agua impecable, el medidor de cloro digital es la compra idónea para estas vacaciones. Asegura tu unidad antes de que empiece la temporada fuerte de baño.