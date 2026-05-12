Kindle y a color a precio de Prime Day: Amazon rebaja por sorpresa su lector de 'ebooks' más buscado

Amazon lanza una oferta irresistible para los amantes de la lectura. El nuevo Amazon Kindle Colorsoft de última generación está disponible a partir de 199€. Su nueva pantalla a color y luz cálida ajustable son un gran aliciente para aquellos que dudan si dar el paso a Kindle.

Amazon sirve en bandeja la oportunidad de disfrutar de la lectura en toda su plenitud. La multinacional tecnológica ofrece un descuento en su nuevo Kindle Colorsoft, el gran hándicap de los 'ebooks' parecía la ausencia de color. Problema resuelto, el nuevo Kindle ofrece todo el abanico de colores sin reflejos, añadiendo profundidad a las páginas.

Kindle Colorsoft Cómpralo en Amazon Este es el primer Kindle con pantalla a color, y hace que sea una opción perfecta para leer cualquier libro y también cómics y novelas gráficas.

La nueva pantalla de 7 pulgadas proporciona un alto contraste y gran comodidad visual. La apariencia visual es similar a la del papel impreso, por lo que el contenido de tus libros parecerá cobrar vida. Su nueva pantalla te permite leer bajo cualquier luz, para que nada pueda condicionar tu maratón de lectura.

El nuevo Amazon Kindle Colorsoft parece no tener límites, la funcionalidad de color de página invierte el color de fondo de la pagina a negro y el del texto a blanco. No es igual al de otros Kindle, te permite leer con total comodidad mientras sigues disfrutando de tus portadas e imágenes a color. Este 'ebook' tiene la capacidad para resaltar el texto en múltiples colores y cambiar el tamaño y grosor de la fuente según tus preferencias.

Que nada te pare, lectura sin límites

Sus 16GB de capacidad brindan a los usuarios del nuevo Kindle Colorsoft de un amplio catálogo para que guarden miles de historias en las que sumergirse. En cuanto resistencia al agua, Kindle se suma un nuevo tanto. Ahora podrás leer en la bañera o junto a la piscina sin tener que preocuparte por el agua. Su diseño fino y ligero hacen que puedas llevarlo siempre contigo, los 7,8mm de grosor están pensados para aportar comodidad y poder hacer frente a horas de lectura.

Todo lleva a pensar que la inclusión de color puede afectar en la duración de la batería. Nada más lejos de la realidad, Kindle Colorsoft cuenta con hasta 8 semanas de autonomía para que nada se interponga en tu lectura y el tiempo estimado de carga no supera las 2 horas y media.

¿Existen alternativas similares? Amazon cuenta con ofertas semejantes sin tener que pasarse a Kindle. El Koko Clara Colour es la alternativa más parecida en el mercado, cuenta con el mismo almacenamiento y comparten la resistencia al agua. El producto de Kobo, cuenta con varios colores disponibles con un solo toque y su 'ComfortLight PRO' reduce automáticamente la luz azul a lo largo del día y permite personalizar tus ajustes de lectura.

No hay un producto más equivalente al Kindle Colorsoft en el mercado que el Kobo Clara Colour. La autonomía de este ultimo es de 2 semanas, una diferencia bastante notable que justifica los treinta euros de diferencia entre uno y otro. Sus similitudes dan argumentos de peso para pensar bien cuál de los dos merece la pena, las diferencias en cuanto a la autonomía parece justificar el pagar un precio extra y hacerse con el nuevo Kindle Colorsoft.