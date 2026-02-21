Locura Dyson: su aspiradora más completa tiene función fregona, y por 250 euros menos

Dyson vuelve a llamar la atención con su aspiradora más avanzada hasta la fecha, ahora con una rebaja que es una locura.

No, la Dyson V15s Detect Submarine no es una aspiradora cualquiera. Estamos ante el modelo más completo de la firma británica, un dispositivo diseñado para quienes quieren olvidarse de pasar primero la escoba, luego la aspiradora y después la fregona. Aquí todo se hace en una sola pasada, con un nivel de precisión que sorprende desde el primer uso.

Debes saber cómo combina potencia y tecnología inteligente. El sistema de detección láser revela el polvo microscópico en suelos duros, algo que a simple vista pasa desapercibido. A su vez, el sensor acústico analiza la suciedad y ajusta automáticamente la potencia, optimizando tanto el rendimiento como la autonomía. De este manera, no desperdicia energía cuando no es necesario y aprieta al máximo cuando detecta mayor concentración de partículas.

Su motor Hyperdymium de 660 W, capaz de alcanzar 240 AW de potencia de succión, convierte cada sesión de limpieza en un ejercicio de eficacia absoluta. Además, ahora puede conseguirse por 699€ en PcComponentes, lo que supone una rebaja de 250 euros respecto a su precio habitual. Una oportunidad interesante si llevabas tiempo esperando el momento adecuado para dar el salto a la gama alta. De hecho, en la web oficial no hay stock.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su función Submarine. Gracias al cabezal Nautik motorizado, aspira y friega al mismo tiempo, eliminando manchas y líquidos sin esparcir la suciedad. Esto resulta especialmente útil en cocinas, entradas o zonas donde conviven mascotas y niños. En lugar de duplicar tareas, reduces el tiempo de limpieza de forma notable.

En cuanto a autonomía, ofrece hasta 60 minutos de uso, suficientes para cubrir viviendas amplias sin necesidad de recarga intermedia. El depósito sin bolsa de 0,76 litros facilita el vaciado con un solo gesto, evitando el contacto con el polvo. Además, su sistema de filtración avanzada absorbe el 99,99% de partículas de hasta 0,3 micras, un aspecto fundamental para personas con alergias.

El equipamiento también es digno de la marca. Incluye el Cepillo Láser Slim Fluffy para suelos duros, el Digital Motorbar para alfombras, mini cepillo motorizado para tapicerías y pelos de mascotas, boquilla estrecha para rincones complicados y otros accesorios pensados para cubrir cualquier escenario doméstico. Así, pasa de limpiar el salón a los asientos del coche sin cambiar de aparato.

Otro detalle que aporta valor es su pantalla LCD. En tiempo real muestra información sobre el tipo de partículas recogidas, el modo de potencia seleccionado y la autonomía restante. Esto no solo aporta control, también convierte la limpieza en una experiencia más interactiva y precisa, casi como si tuvieras un pequeño centro de datos en la mano.

Tiene un peso de 3,8 kg y diseño ergonómico, se maneja con soltura pese a su potencia. El sistema de anclaje en pared permite tenerla siempre lista y organizada, ocupando el mínimo espacio. Es una solución pensada para quienes buscan eficiencia, tecnología y versatilidad en un único dispositivo.

Si estabas valorando renovar tu equipo de limpieza, esta rebaja coloca a la Dyson V15s Detect Submarine en una posición especialmente atractiva. Potencia, fregado integrado y tecnología avanzada en un solo aparato que cambia la forma de entender la limpieza diaria.