Roomba la lía: vende un robot todoterreno que friega y se limpia solo, y por menos de 200 euros

Hay robots aspiradores y luego están los que directamente te hacen olvidar que existe la escoba.

La oferta del iRobot Roomba 105 Combo pone patas arriba la gama media con una propuesta muy seria, potencia de 7000 Pa, fregado activo y base de autovaciado incluida. No es un robot básico que pasa por encima de la suciedad, sino de un equipo diseñado para atacar polvo, migas, pelos de mascota y manchas adheridas con un sistema de limpieza en cuatro fases.

Uno de los grandes argumentos de este modelo es su autonomía real. Gracias a la base de autovaciado con bolsas AllergenLock, el sistema puede almacenar suciedad durante hasta 75 días. Eso significa menos contacto con el polvo y un entorno más higiénico, ya que las bolsas capturan el 99 % del polen y el moho. En casas con mascotas o personas alérgicas, este detalle no es menor.

Todo este conjunto se puede conseguir por 199€ en PcComponentes, hace apenas unos meses era impensable un precio así en un modelo con base AutoEmpty incluida. Aquí no solo pagas el robot, sino también la comodidad de olvidarte del depósito durante semanas. Y eso, en el día a día, marca una diferencia enorme.

En cuanto a rendimiento, los 7000 Pascales de succión lo sitúan muy por encima de generaciones anteriores como la serie 600. La combinación del cepillo multisuperficie y el cepillo específico para bordes permite apurar rincones, zócalos y esquinas donde normalmente se acumula la suciedad.

La navegación también da un salto importante con la tecnología ClearView LiDAR. El robot mapea rápidamente la vivienda, limpia en filas ordenadas y esquiva obstáculos con precisión, incluso en condiciones de poca luz. Esto da recorridos más eficientes y menos choques innecesarios contra muebles o paredes. Además, detecta automáticamente las alfombras para evitar mojarlas cuando está en modo fregado.

Otro punto interesante es la personalización. Desde la app Roomba Home puedes programar horarios, seleccionar habitaciones concretas, ajustar la potencia de succión o la cantidad de agua aplicada. También es posible crear zonas de exclusión para que el robot no acceda a áreas sensibles. Todo ello con una interfaz sencilla que permite tener el control total desde el móvil.

El control no se limita a la aplicación. Es compatible con asistentes de voz como Alexa, Siri o el Asistente de Google, lo que facilita activar la limpieza con un simple comando. Y si prefieres lo clásico, también puedes iniciar el trabajo desde los botones físicos del propio robot. Se adapta a tu forma de usar la tecnología, no al revés.

iRobot ha optado por una estética moderna en color blanco con acabados elegantes que encajan bien en cualquier salón o cocina. Sus dimensiones y un peso de menos de tres kilos le permiten colarse bajo la mayoría de muebles, mientras que la batería LFP de 3000 mAh ofrece hasta dos horas de autonomía, suficiente para pisos de tamaño medio sin necesidad de recarga intermedia.

Si llevas tiempo pensando en automatizar la limpieza de casa, este Roomba 105 Combo reúne potencia, inteligencia y comodidad en un pack muy equilibrado. Toma nota, este iRobot tiene base de autovaciado incluida, mapeo LiDAR y fregado activo y una relación calidad-precio increíble.