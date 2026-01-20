The North Face deja esta chaqueta técnica multiusos al 50%: una prenda de calidad por menos de 100 euros

No todos los días una chaqueta técnica de una marca de referencia baja tanto de precio, y menos en tallas grandes donde suele volar rápido.

Hablar de The North Face es hablar de ropa pensada para durar, para aguantar uso diario y escapadas al aire libre. La Millerton es uno de esos modelos que no buscan llamar la atención por un diseño extremo, sino por ser práctica, cómoda y muy fácil de combinar, tanto con vaqueros como con ropa más técnica.

Esta chaqueta está pensada como una prenda multiusos real. Sirve para caminar por ciudad en días de lluvia, para viajar ligero o para una salida puntual al monte cuando el tiempo se complica. No abriga en exceso, pero protege bien del viento y la lluvia, lo que la convierte en una aliada perfecta para entretiempo o para llevar como capa exterior.

Uno de los grandes atractivos de esta oferta es que se puede conseguir por menos de 100 euros, eso sí, las tallas se están agotando. El descuento del 50% hace que pase de ser una chaqueta interesante a una compra muy tentadora, sobre todo si buscas calidad sin irte a precios desorbitados.

A nivel de materiales, está fabricada en poliéster 100% y cuenta con tejido certificado por Bluesign, lo que garantiza procesos de producción más responsables. Es un detalle que suma, especialmente para quienes valoran no solo el rendimiento, sino también el impacto ambiental de lo que compran.

La capucha ajustable con visera reforzada es otro de sus puntos clave. Protege bien cuando llueve o hace viento y se puede regular fácilmente para que no moleste. Además, el dobladillo y los puños ajustables permiten adaptar la chaqueta al cuerpo, evitando que entre aire frío en días más desapacibles.

En el día a día también se agradece su enfoque práctico. Dispone de bolsillos exteriores con cremallera para llevar el móvil, las llaves o la cartera de forma segura, además de un bolsillo interior en el pecho que resulta muy útil para documentación o pequeños objetos de valor.

Otro aspecto interesante es su ligereza. Según la ficha del producto, ronda los 100 gramos, lo que la hace muy cómoda de llevar puesta durante horas o incluso guardada en la mochila cuando no la necesitas. Es de esas chaquetas que no estorban y siempre vienen bien.

En cuanto al mantenimiento, no da quebraderos de cabeza, se puede lavar a máquina sin necesidad de cuidados especiales. Esto refuerza su carácter de prenda para uso frecuente, pensada para ponértela sin miedo a estropearla al primer lavado.

Si estás buscando una chaqueta técnica sencilla, bien rematada y con el respaldo de una marca reconocida, esta The North Face Millerton rebajada es una oportunidad clara. Especialmente interesante si encuentras tu talla disponible, porque a este precio no suele durar mucho tiempo.