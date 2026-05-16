Es la moto eléctrica más barata de su clase: batería para muchos días y te la envían matriculada

La movilidad eléctrica no es una moda, esta Cecotec es perfecta para moverse por ciudad con garantías.

Moverse por el asfalto requiere agilidad y una respuesta inmediata bajo el puño derecho. La Cecotec Shark RS cumple con creces gracias a su motor de 3000W, que alcanza picos de 5760W para que no te quedes atrás en los semáforos. Esa capacidad de empuje transforma los trayectos rutinarios en una experiencia mucho más divertida, permitiéndote subir cuestas pronunciadas con una solvencia que sorprende desde el primer metro.

La autonomía suele ser la gran preocupación, pero aquí contamos con un sistema de doble batería de 72V 30Ah de gran capacidad. Esto se traduce en poder recorrer hasta 110 kilómetros con una sola carga, lo que te permite olvidarte del enchufe durante varios días si tus trayectos son urbanos. Es la tranquilidad de saber que tienes energía de sobra para cruzar la ciudad de punta a punta sin mirar constantemente el panel de instrumentos.

Mucha atención, la Cecotec Shark RS cuesta solo 2999 euros en su tienda oficial. Además de ese precio tan competitivo, la marca facilita enormemente las cosas enviando la motocicleta ya matriculada, ahorrándote trámites burocráticos y gestiones pesadas. Solo tienes que preocuparte de elegir el casco y empezar a disfrutar de una conducción silenciosa y totalmente limpia.

En cuanto a la parte ciclo, la marca no ha escatimado en componentes para asegurar tu integridad. Monta frenos de disco hidráulicos de doble pistón que ofrecen una frenada precisa y con total seguridad ante cualquier imprevisto. Además, las llantas de aleación con neumáticos de diferentes pulgadas aseguran un aplomo excelente, manteniendo la moto pegada al suelo incluso cuando el asfalto no está en las mejores condiciones posibles.

La comodidad es otro de los aciertos de este modelo, especialmente gracias a su sistema de suspensión hidráulica. Este mecanismo se encarga de absorber los baches y las irregularidades típicas de las calles, logrando que la conducción sea suave y placentera en todo momento. No importa si vas solo o acompañado, ya que el asiento está diseñado para dos personas soportando una carga máxima de 150 kilos.

Recargar las baterías es un proceso extremadamente sencillo y pensado para la vida real. Al ser módulos extraíbles, tienes la libertad de cargar en casa o en la oficina utilizando un enchufe convencional de pared. Esta flexibilidad elimina la necesidad de disponer de un punto de carga específico en el garaje, adaptándose por completo a tu ritmo de vida y eliminando las barreras de entrada a la movilidad eléctrica.

Para gestionar mejor la energía, dispones de tres modos de conducción que limitan la velocidad máxima según tus necesidades. El primer nivel es ideal para callejear ahorrando energía, mientras que el tercer modo te permite alcanzar los 80 km/h de velocidad para circular por vías rápidas o circunvalaciones con seguridad. Es, esencialmente, tener tres motos diferentes en una sola dependiendo del botón que pulses en el manillar.

Incluso los detalles tecnológicos más pequeños han sido cuidados, como la inclusión de tomas USB y USB-C integradas. Esto te permite cargar tu smartphone mientras circulas por la ciudad, algo fundamental si utilizas el móvil como navegador GPS para orientarte. Son esos extras los que marcan la diferencia en el día a día y demuestran que el diseño está al servicio de la utilidad del usuario.

Dar el salto a las dos ruedas eléctricas es ahora más accesible y lógico que nunca. Si tienes el carnet de coche con tres años de experiencia o el A1, la Cecotec Shark RS es la compra más inteligente para ganar tiempo y ahorrar dinero. Aprovecha esta oportunidad para transformar tus desplazamientos diarios en un ejercicio de eficiencia y estilo sobre el asfalto.