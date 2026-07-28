Mantén el agua cristalina gracias a Cecotec: el limpiafondos autónomo por 160€

Nadar en una piscina impoluta no exige cepillo ni horas de dedicación: el Conga Pooldroid 3000 FloorMaster de Cecotec limpia el fondo solo, sin cables.

El mantenimiento de una piscina particular suele ser la parte menos divertida del verano, entre cepillar el fondo y vaciar hojas del filtro cada dos por tres. El Conga Pooldroid 3000 FloorMaster de Cecotec cambia esa rutina, se sumerge solo y limpia el fondo sin que el usuario mueva un dedo.

Su funcionamiento resulta tan sencillo como pulsar un botón. El robot se adentra en el agua y activa un doble motor capaz de succionar 100 litros por minuto, una potencia con la que arrastra arena, restos de hojas y la suciedad que se acumula en el fondo tras unos días de baños. No hace falta supervisarlo ni conectarlo a ninguna manguera: hace su trabajo mientras el resto de la familia disfruta del agua.

Por si la comodidad no fuera suficiente aliciente, el Conga Pooldroid 3000 FloorMaster puede conseguirse ahora mismo por 159 euros, un precio que lo sitúa entre las opciones más razonables dentro de la limpieza automática de piscinas. Pagar una sola vez y olvidarse del cepillo durante toda la temporada compensa, sobre todo si se compara con el tiempo que exige una limpieza manual semana tras semana.

Además, su autonomía permite terminar la faena sin interrupciones: hasta 100 minutos de batería con los que puede cubrir piscinas de hasta 80 metros cuadrados de superficie en una sola sesión. También está preparado para sumergirse hasta 2,5 metros de profundidad, así que sirve tanto para piscinas de patio como para vasos algo más grandes sin quedarse a medias.

La limpieza no se queda en la suciedad visible. El filtro de alta eficiencia, de 100 micras, retiene partículas muy finas que a simple vista pasan desapercibidas, y su depósito de 2,5 litros de capacidad aguanta varias sesiones sin necesidad de vaciarlo cada rato. El resultado es un agua más clara y transparente desde la primera pasada, sin la turbidez que suele dejar la suciedad fina en suspensión.

Al tratarse de un modelo con batería, se olvida por completo de cables y mangueras enredadas en el borde de la piscina. Esa ausencia de cableado también significa que se puede seguir bañándose mientras el robot trabaja, algo que los sistemas conectados a la depuradora no permiten. Es una limpieza sin cables ni enredos que simplifica bastante el día a día.

Cuando termina su recorrido o se queda sin batería, el sistema AutoParking lo lleva automáticamente hacia la pared más cercana, así que no hay que rastrear el fondo para localizarlo. Incorpora además un gancho de extracción que facilita sacarlo del agua sin agacharse ni mojarse más de la cuenta, un detalle que agiliza mucho la rutina de mantenimiento una vez terminada la limpieza.

Vale tanto para piscinas de cloro como de agua salada, y su tecnología All Surface lo hace compatible con distintos tipos de suelo, desde liner hasta gresite. Por otro lado, su estructura es desmontable gracias al sistema EasyClean, que permite abrir la tapa, vaciar el depósito y dejarlo listo para la siguiente sesión en cuestión de segundos, sin herramientas ni complicaciones añadidas.

El diseño compacto y ligero del Conga Pooldroid 3000 FloorMaster también juega a su favor a la hora de guardarlo, ya que ocupa poco espacio en el garaje o el cuarto de aperos. Entre la potencia de succión, la autonomía suficiente para piscinas grandes y un precio ajustado, este robot se perfila como una inversión que se rentabiliza en el primer verano, sobre todo para quienes prefieren bañarse antes que fregar el fondo.