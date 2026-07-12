El mejor aliado para tu coche eléctrico: el terminal de Cecotec que te da total independencia en casa

Cargar el coche eléctrico en casa sin depender de puntos públicos ni de horarios ajenos ya no es un lujo, sino una decisión práctica.

Instalar un cargador propio en el garaje cambia por completo la relación con tu vehículo. La estación de carga PIT&STOP SMART 11 kW de Cecotec propone justo eso: recuperar batería mientras duermes, sin colas ni tarifas sorpresa. Enchufas al llegar y listo, sin pensar en la próxima parada.

Su gran baza está en el control remoto. A través de WiFi se conecta a la app de Cecotec, desde donde programas los horarios de carga, recibes alertas y consultas el consumo en tiempo real. Puedes aprovechar las horas más baratas de tu tarifa eléctrica sin levantarte del sofá, algo que a final de mes se nota.

Aquí llega el argumento decisivo: la estación de carga PIT&STOP SMART 11 kW de Cecotec cuesta 339 euros, una cantidad contenida para un equipo con estas prestaciones. Frente a instalaciones que superan con holgura esa cifra, el ahorro resulta evidente desde el primer uso.

La potencia acompaña. Ofrece 11 kW mediante corriente trifásica de 16 A, suficiente para rellenar la batería en pocas horas. Esa capacidad la hace ideal para uso doméstico intensivo, pero también para empresas o flotas que necesitan tener los coches siempre listos por la mañana.

El conector es de tipo 2, el estándar europeo, lo que garantiza compatibilidad con todos los coches eléctricos e híbridos enchufables que usan este puerto. Da igual la marca de tu vehículo: si circula por Europa, casi con total seguridad encajará sin adaptadores raros.

La instalación también juega a favor. El diseño es compacto y la fijación mural, pensada para integrarse en garajes, comunidades o parkings de empresa. Incluye un cable de cinco metros que llega sin problemas al enchufe del coche, sin cruzar el suelo con extensiones incómodas.

Para quien no dispone de garaje cerrado, la resistencia al clima marca la diferencia. Con protección IP65 frente al agua y el polvo, aguanta la intemperie y funciona entre -30 ºC y 50 ºC. Es decir, soporta desde heladas hasta veranos exigentes sin inmutarse.

Más allá de las cifras, lo interesante es cómo cambia el día a día. Olvidas los desvíos a estaciones públicas, las esperas y los precios variables. Cargar en casa por la noche significa empezar cada mañana con autonomía completa, y a este precio la inversión se amortiza antes de lo que parece.

Con el coche eléctrico ganando terreno, contar con un punto de carga propio deja de ser opcional. La estación de carga PIT&STOP SMART 11 kW de Cecotec reúne potencia, seguridad y control por app a un precio muy competitivo. Si te planteas dar el paso, este es un buen momento para hacerlo.