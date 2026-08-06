Pégala a tu ropa y graba todo desde tu punto de vista: la mini videocámara magnética por menos de 50 euros

Pesa 26 gramos, se sujeta a la ropa con un imán y graba en 1080p durante casi tres horas seguidas sin pausas.

La Xilecam M300D es una cámara de acción en miniatura pensada para llevar puesta todo el día. Su cuerpo cilíndrico apenas ocupa el espacio de un pulgar y se engancha a la gorra, la mochila, el casco o al cordón magnético que incluye de serie. Va a capturar lo que ves sin sacar el móvil ni cargar con un equipo voluminoso.

El sensor CMOS graba vídeo en resolución 1080p, suficiente para compartir clips en redes sociales o guardar el recuerdo de una ruta en bici sin depender de edición profesional. Además, incorpora grabación en bucle automática: cada cinco minutos se genera un archivo nuevo y, cuando la tarjeta se llena, el sistema sobrescribe las grabaciones más antiguas para que nunca falte espacio en pleno directo.

Uno de los motivos por los que la Xilecam M300D está llamando la atención es su precio: 44,99 euros en Amazon, con envío gratuito para clientes Prime. Por esa cantidad se lleva la cámara, la tarjeta microSD de 16GB, la carcasa impermeable y todos los soportes de montaje necesarios para empezar a grabar el mismo día que llega el pedido.

El paquete de accesorios es generoso para el precio que tiene. Incluye clip para ropa, pinza para gorra, soporte tipo GoPro para casco, cordón con imán reforzado, cables USB de carga y transferencia, y una funda transparente resistente al agua pensada para lluvia, nieve o salpicaduras en la bici. No hace falta comprar nada extra para empezar a usarla en el momento.

La batería ofrece hasta 180 minutos de grabación continua, tiempo de sobra para una sesión de skate, una ruta en bici o una tarde en la nieve. Cuando se agota, basta con enchufarla al cable USB incluido para recuperar carga en poco tiempo y seguir grabando.

El magnetismo es el gran argumento de esta cámara. El soporte se pega con fuerza a superficies metálicas y al cordón que se lleva al cuello, lo que permite cambiarla de sitio en segundos: de la chaqueta al casco, del manillar de la bici al cuadro del patinete. Para quien graba contenido de forma habitual, ese cambio rápido marca la diferencia entre captar el momento o perdérselo.

La puedes usar en diferentes escenarios: ciclismo urbano, motociclismo, esquí, patinaje, senderismo, vlogging o simplemente documentar el día a día desde una perspectiva en primera persona. También sirve para colocarla en un dron, una guitarra o cualquier superficie donde una cámara de acción tradicional resultaría demasiado grande o pesada.

La valoración en Amazon roza el notable alto, con 4,7 sobre 5 estrellas y bastantes unidades vendidas solo en el último mes, un dato que refleja el interés que está generando entre quienes buscan una alternativa ligera a las cámaras de acción convencionales. Los compradores destacan, sobre todo, la facilidad para colocarla y quitarla gracias al imán.

Entre el tamaño, el precio y el pack de accesorios completo, la Xilecam M300D se perfila como una opción interesante para quien quiere grabar su día a día sin cargar con equipo pesado ni gastar en accesorios por separado.