Decathlon tiene rival: esta bici eléctrica con hasta 120 km de batería rompe récords de precio

Moverse sobre dos ruedas se ha convertido en la solución inteligente para esquivar el tráfico, ahorrar dinero en combustible y reducir el estrés diario de los trayectos urbanos. Hay marcas comprometidas con la accesibilidad que demuestran que es posible equiparse bien con presupuestos contenidos. La MileCity 1 está precisamente en ese terreno, ofreciendo características técnicas solventes para los desplazamientos del día a día por las calles de tu barrio.

Su estructura está pensada para ofrecer comodidad absoluta gracias a unas ruedas de 26 pulgadas que absorben perfectamente las irregularidades del asfalto y los adoquines. Al contar con un cuadro bajo de tipo paso a paso, resulta extremadamente cómodo subirse y bajarse de ella, algo fundamental cuando realizas recados rápidos o te detienes constantemente ante los semáforos de tu ruta.

Ojo al precio, la MileCity 1 por 553 euros en AliExpress, con envío rápido desde almacén europeo. Incorpora un motor de buje trasero con 250 vatios de potencia que empuja con decisión. Este sistema proporciona asistencia al pedaleo hasta alcanzar el límite legal de 25 kilómetros por hora, permitiéndote circular con total tranquilidad y en estricto cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.

Alberga una batería de litio de 36 voltios y 13 amperios hora. Esta capacidad se traduce en una autonomía máxima de 120 kilómetros por cada carga completa utilizando los niveles de asistencia más eficientes. Como la batería es totalmente extraíble, tienes la enorme ventaja de poder subirla a casa o a la oficina para conectarla al enchufe sin necesidad de cargar con todo el vehículo.

Puedes demandar el máximo empuje cuando el terreno se complica o suavizarlo en las zonas llanas para estirar la duración de la celda de energía. Además, cuenta con un sistema de transmisión de siete velocidades firmado por Shimano que optimiza tu cadencia de pedaleo en cualquier circunstancia.

El fabricante ha equipado este modelo con frenos de disco mecánicos instalados tanto en la rueda delantera como en la trasera. Este mecanismo asegura una detención potente y progresiva, manteniendo su eficacia incluso en días lluviosos cuando el asfalto se vuelve resbaladizo y traicionero.

El equipamiento dispone de guardabarros integrados para proteger tu ropa de las salpicaduras, un robusto portabultos trasero para llevar la mochila o la compra y una brillante luz delantera LED. Este foco frontal se alimenta directamente de la batería principal, garantizando una visibilidad óptima durante los trayectos nocturnos o en túneles sin añadir fricción.

El proceso de puesta en marcha es bastante intuitivo y no requiere de conocimientos mecánicos. Las herramientas necesarias están incluidas junto a un manual en castellano, por lo que ajustar la rueda delantera, el manillar, el sillín y los pedales te llevará un rato no muy largo.

No dejes pasar la oportunidad de transformar tu rutina diaria y hazte ya con la MileCity 1 antes de que se agote el inventario disponible. Ahora, con el verano llamando a la puerta, es el momento ideal para animarse.