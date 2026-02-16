De 150 a 99 euros: la increíble rebaja en esta barra de sonido multiposición con subwoofer incluido

Si quieres mejorar el sonido de tu televisor sin llenar el salón de cables y altavoces, esta oferta te interesa.

La ULTIMEA 4.1ch U3600 destaca desde el primer momento por su diseño desmontable y multiposición. Puedes utilizarla como una barra compacta bajo el televisor o separarla en módulos para adaptarla mejor a la distribución de tu estancia. Este formato dividido no solo ahorra espacio, sino que además permite crear una sensación más envolvente, especialmente en salones medianos donde cada centímetro cuenta. Su ligera inclinación de 7 grados ayuda a proyectar el sonido hacia el oyente, ampliando la escena sonora con mayor sensación de profundidad.

En el interior encontramos una configuración 4.1 real con dos tweeters y woofers integrados que equilibran bien agudos y medios. A esto se suma un subwoofer con cable de gran volumen, con 7,2 litros de capacidad y una amplitud de diafragma que alcanza los 15 mm. Esto se traduce en graves más potentes y con mayor presencia, algo que se nota tanto en películas de acción como en conciertos o sesiones de juego. El salto respecto al sonido plano de la mayoría de televisores es inmediato.

Su precio actual ha pasado de 150 euros a quedarse en solo 99€, una rebaja importante que la sitúa en una franja muy competitiva. En este rango no es habitual encontrar una barra 4.1 con subwoofer dedicado, múltiples modos de ecualización y conectividad tan completa. Por eso, si estabas esperando el momento adecuado para mejorar el audio de tu tele, ahora mismo encaja perfectamente.

En cuanto a tecnologías de mejora, incorpora VoiceMX para potenciar la claridad de los diálogos. Es especialmente útil en películas y series donde las voces suelen quedar ocultas tras la música o los efectos. El procesador DSP trabaja reduciendo distorsiones y separando canales en tiempo real, consiguiendo un sonido más limpio y detallado. Así, cada palabra se distingue mejor sin necesidad de subir el volumen en exceso.

También incluye tres modos de ecualización específicos para música, cine y juegos. Además, la tecnología BassMX permite reforzar las frecuencias bajas y ajustar la intensidad de los graves según tus preferencias. De este modo puedes adaptar el sonido a cada contenido, logrando desde un perfil más equilibrado hasta uno más contundente y vibrante cuando lo necesitas.

La conectividad está bien cubierta con puertos ARC, óptico, AUX y USB, e incluye todos los cables necesarios en la caja. A esto se suma Bluetooth 5.3, que garantiza conexión inalámbrica estable y rápida con móviles, tablets o portátiles. En cuestión de segundos puedes reproducir tu lista de reproducción favorita sin depender de cables adicionales.

La sincronización CEC facilita el uso diario, ya que permite controlar el encendido y el volumen de la barra directamente desde el mando del televisor a través de la conexión ARC. Esto simplifica mucho la experiencia y evita tener varios mandos encima de la mesa, algo que siempre se agradece en el día a día.

Otro punto diferencial es la app Ultimea, que amplía las opciones de personalización de forma notable. Ofrece 121 preajustes de ecualización pensados para distintos géneros musicales, además de 10 bandas ajustables manualmente y seis modos específicos como Película, Música, Voz, Deportes, Juego y Noche. Incluso permite crear un perfil totalmente personalizado para adaptar el sonido exactamente a tu gusto.

Con todo ello, esta ULTIMEA 4.1ch U3600 se posiciona como una opción muy atractiva si quieres mejorar el audio de tu televisor sin complicaciones. Diseño modular, subwoofer potente, personalización avanzada y ahora un precio muy rebajado la convierten en una oportunidad que merece la pena tener en cuenta antes de que vuelva a su coste habitual.