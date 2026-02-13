Regreso a los 90 con esta mini consola Android de diseño 'retro': cabe en un bolsillo y cuesta 40 euros

La nostalgia vuelve a estar de moda y esta mini consola portátil lo demuestra con un diseño compacto que enamora a primera vista.

El mercado de las consolas retro portátiles está más vivo que nunca, pero pocas propuestas resultan tan equilibradas como la AMPOWN Mini Zero 28. Su formato ultracompacto, con solo 130 × 64 × 19 mm y 129 gramos de peso, hace que literalmente quepa en cualquier bolsillo. Además, su estética recuerda a las portátiles clásicas de los 90, con botones físicos bien distribuidos y un acabado disponible en púrpura, negro o azul glaciar que refuerza ese aire vintage tan atractivo.

La pantalla IPS de 2,8 pulgadas con resolución 640 × 480 es otro de sus grandes aciertos. Gracias a la laminación completa OCA, no hay ese efecto de “aire” entre el cristal y el panel, lo que se traduce en una imagen más nítida y con mejor contraste. Para juegos de 8, 16 y 32 bits, esta resolución es ideal, ya que respeta la proporción clásica y ofrece una experiencia visual muy fiel a la original.

Lo mejor es que ahora puedes hacerte con la consola portátil AMPOWN Mini Zero 28 por solo 36€ aplicando el cupón ESPP04, una cifra muy ajustada para todo lo que ofrece. Hablamos de una máquina con 64GB de almacenamiento y alrededor de 9000 juegos precargados, lista para encender y jugar desde el primer minuto.

En su interior encontramos un procesador AllWinner A133P con arquitectura Cortex-A53 que alcanza hasta 1,8 GHz, acompañado por una GPU PowerVR GE8300 y 2GB de RAM DDR4. Sobre el papel puede parecer modesto, pero está perfectamente optimizado para mover emuladores clásicos con soltura. Sistemas como NES, SNES, Mega Drive, Game Boy o MAME funcionan de forma fluida, y también es capaz de manejar plataformas más exigentes como PSX, N64 o incluso PSP en muchos títulos.

Al funcionar con Android como sistema operativo, la consola ofrece un entorno más flexible que otras alternativas cerradas. Incorpora el llamado “Lanzador de amanecer” como interfaz principal, pensada para acceder rápidamente a los emuladores y bibliotecas de juegos. Además, cuenta con WiFi de 2,4 GHz, lo que abre la puerta a actualizaciones, descargas o incluso a personalizar la experiencia si el usuario quiere ir un paso más allá.

En el apartado de emulación es donde realmente brilla. Soporta una larga lista de sistemas: PSP, PSX, NDS, N64, SNES, NES, Mega Drive, MAME, CPS1/2/3, Neo Geo, Dreamcast, Naomi, Saturn, Game Boy, Game Gear, Master System, PC Engine y más. Esta versatilidad convierte a la Mini Zero 28 en una pequeña biblioteca portátil que concentra varias generaciones de videojuegos en un único dispositivo.

La autonomía tampoco se queda corta. Integra una batería de 2900 mAh que daentre 7 y 9 horas de uso, suficiente para viajes, escapadas o largas sesiones en el sofá. Además, permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta TF de hasta 512 GB, algo muy interesante si quieres añadir más títulos o colecciones completas.

En cuanto al sonido, incluye altavoces estéreo externos que ofrecen un volumen más que correcto para su tamaño. En la caja vienen la consola, cable de carga USB, manual, protector de pantalla y hasta una toallita de alcohol para dejarla impecable antes de colocar el protector. Es un detalle sencillo, pero habla de un producto pensado para disfrutarse desde el primer momento.

Esta mini consola Android no es solo un capricho nostálgico, sino una forma económica y práctica de tener miles de clásicos en el bolsillo. Compacta, versátil y con un precio muy competitivo gracias al cupón, se convierte en una opción muy tentadora para quienes quieren revivir los 90 en cualquier parte y sin complicaciones.