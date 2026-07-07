Limpia debajo de los muebles sin agacharte: la aspiradora sin cable y flexible que cuida de tu espalda

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Aspirar ya no significa doblar la espalda ni pelearte con los cables. Ahora, la limpieza del hogar se ha vuelto ágil y cómoda.

El aspirador vertical Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect cambia la forma en que limpias tu casa. Su gran baza es un tubo flexible que se dobla para llegar bajo camas, sofás y muebles sin que tengas que arrodillarte ni forzar la cintura en cada pasada.

Bajo su diseño estilizado esconde un músculo considerablel, 300 AW de potencia de succión y un total de 780 W gracias al Ungravity Motor, que mantiene el rendimiento constante sin caídas mientras avanzas por la habitación. La suciedad más incrustada tiene los días contados con este ritmo de trabajo.

Y aquí llega lo mejor: el Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect puede ser tuyo por 169 euros en Cecotec, un precio muy ajustado para las prestaciones que ofrece. Con una presión de succión de 30 kPa, aspira en profundidad incluso en alfombras altas y atrapa el polvo que ni siquiera ves a simple vista.

La autonomía tampoco te dejará a medias. Su batería Pulsar de 33,6 V rinde hasta 90 minutos en modo Eco como aspirador de mano y cubre hasta 160 m², suficiente para dejar toda la casa reluciente sin depender del enchufe a media faena.

Elegir cómo limpiar resulta sencillo gracias a sus cuatro modos: Eco, Medio, High y Auto. Con el modo Auto activado, olvídate de los ajustes: el aparato detecta el nivel de suciedad y regula la potencia por su cuenta, optimizando cada carga de la batería.

Si convives con mascotas, este aparato juega a tu favor. El cepillo HairLess Brush, con diseño en forma de "V", corta y arrastra los pelos enredados para evitar atascos y molestos enredos, mientras el accesorio Pet Style cepilla a tu mascota y recoge el pelo suelto con solo pulsar un botón.

El depósito XL de 700 ml permite limpiar durante más rato y vaciarlo con menos frecuencia, algo que agradecerás en casas grandes. Asimismo, su pantalla LED te mantiene informado de la batería restante, el modo activo, el nivel de polvo recogido y las alertas de mantenimiento.

El equipo se completa con el kit Home&Car Pack y sus cinco accesorios, perfectos para el coche y los rincones más difíciles. Su cepillo XL cubre el doble de superficie en cada pasada y una luz LED integrada en el pie ilumina la suciedad que suele quedar escondida.

Cómodo, potente y pensado para durar, el Conga Rockstar RS90 Pet Flex Detect resuelve la limpieza diaria sin sacrificar tu espalda ni tu tiempo. A este precio, la oferta de Cecotec tiene todas las papeletas para agotarse pronto, así que conviene no dejarla escapar.