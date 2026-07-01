¿Barrefondos? Este robot limpiapiscinas te saca de los años 90, y es más barato de lo que crees
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Si quieres que el fondo de tus piscina esté siempre como los chorros sin tener que sudar la gota gorda aspirando a mano, este producto te interesa.
Tener la piscina impecable durante todo el verano suele ser un quebradero de cabeza para mucha gente. Por eso, el robot limpiafondos Conga Pooldroid 3000 FloorMaster ha ganado mucha popularidad, ya que se encarga de dejar el suelo del vaso como los chorros del oro sin que tengas que mover un solo dedo mientras disfrutas de un buen baño.
Este dispositivo autónomo es una maravilla técnica, pues su sistema de doble motor ofrece una capacidad de succión de hasta 100 l/min. Lo mejor de todo es que se mueve por todo el fondo de forma independiente, cubriendo una superficie de hasta 80 m2 y alcanzando una profundidad de 2,5 metros.
Si te interesa hacerte con este aliado para tu hogar, te comento que el Conga Pooldroid 3000 FloorMaster se puede comprar por menos de 180 euros en la web de Cecotec. Es un coste muy competitivo si piensas en las horas de trabajo pesado que te vas a ahorrar durante toda la temporada estival.
Lo que más destaca es su funcionamiento total, ya que no depende de cables molestos ni de mangueras que se enredan por todas partes. Al ir a batería, tienes hasta 100 minutos de batería para que el robot recorra cada rincón del suelo. Es una ventaja enorme porque puedes seguir nadando mientras él hace su faena.
Captura hasta las partículas más pequeñas
En cuanto a la suciedad, incorpora un filtro de 100 μm con una capacidad de 2,5 L que captura las partículas más pequeñas. Es un sistema realmente eficaz para que el agua se mantenga cristalina. Además, es compatible con piscinas de cloro o agua salada, así que no importa cómo trates tu agua, este aparato funcionará estupendamente.
Un detalle que suele preocupar es cómo sacar el robot del agua cuando termina. Pues bien, cuenta con un sistema de autoparking que le hace regresar a la pared cuando la batería baja de cierto nivel. Por si fuera poco, el paquete incluye un gancho que ayuda muchísimo a extraerlo del agua sin mayores esfuerzos.
El mantenimiento también está muy bien resuelto gracias a su estructura desmontable. Con el sistema EasyClean, puedes abrir el compartimento en un momento, retirar los restos y dejarlo listo para el siguiente uso. La verdad es que resulta muy sencillo de gestionar, algo clave para no perder tiempo con aparatos que dan guerra.
Su diseño es otro punto a favor, ya que es bastante compacto y ligero. Cuando llega el invierno o simplemente no necesitas usarlo, se guarda en cualquier estantería sin ocupar apenas sitio. Es esa clase de producto pensado para que el usuario no tenga ninguna preocupación técnica ni de almacenamiento.
Contar con este robot es una opción muy inteligente para quienes quieren maximizar el disfrute de su piscina. Te quita el trabajo sucio de encima y te permite aprovechar mucho más el tiempo de ocio. Si buscas un aparato eficiente que cumpla con lo que promete, este modelo es una apuesta ganadora.