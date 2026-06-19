Tu televisor será viejo, pero no lento: este 'stick' lo pone a volar con Android

Seguro que la TV de tu apartamento vacacional tiene ya unos años. Aprovecha esta oportunidad para acceder a un enorme catálogo de entretenimiento.

Seguro que en tu segunda residencias tiene una pantalla excelente que se ha quedado atrás por culpa de un sistema operativo lento o anticuado. El Android stick H96 Max H313 llega para solucionar ese problema de un plumazo, inyectando velocidad directa a tu televisión. Olvídate de los menús congelados y de las aplicaciones que tardan una eternidad en abrirse.

Detrás de su formato compacto se esconde un procesador Allwinner H313 de cuatro núcleos acompañado por una gráfica Mali-G31. Esta combinación técnica te garantiza una fluidez constante en el día a día para que saltes de una serie a otra con total agilidad. Su rendimiento exprime cada plataforma de streaming con una soltura que ya les gustaría tener a pantallas que cuestan diez veces más.

Renovar tu forma de consumir contenido audiovisual es fácil cuando consigues esta genialidad desde 24 euros. Esta inversión mínima rescata tu viejo monitor o televisor secundario de la obsolescencia y lo coloca en 2026. Conseguirás una calidad de imagen espectacular con resolución 4K HDR y decodificación eficiente mediante el códec H.265 para disfrutar de tus películas favoritas con la máxima nitidez.

El dispositivo incorpora conexión WiFi de doble banda con compatibilidad para redes WiFi 6. Esto se traduce en una transmisión de datos impecable, sin cortes ni molestos círculos de carga a mitad de tu partido de fútbol o de ese capítulo clave. La estabilidad de tu conexión inalámbrica está asegurada tanto en la banda tradicional de 2,4 GHz como en la veloz frecuencia de 5 GHz.

En el apartado de software nos encontramos con Android 10, una versión del sistema operativo de Google que destaca por su tremenda ligereza y estabilidad. Gracias a esto, los 2GB de memoria RAM integrados rinden al máximo de su capacidad para gestionar tus aplicaciones habituales de entretenimiento. Además, tienes opciones de almacenamiento de hasta 16GB para instalar las plataformas que usas a diario.

Es fundamental tener en cuenta el apartado energético para asegurar su correcto funcionamiento, ya que requiere alimentación mediante un cable USB a 5V/2A. Dado que no incluye el adaptador de pared en la caja, simplemente debes utilizar un cargador propio adecuado que cumpla estrictamente con este voltaje exacto para evitar averías o reinicios inesperados. Su puerto USB 2.0 adicional te permitirá conectar accesorios externos como un ratón o un teclado si lo necesitas.

En cuanto al control del dispositivo, la experiencia es comodísima de fábrica porque el paquete incluye un práctico mando a distancia con tecnología Bluetooth. Al no depender de la tecnología por infrarrojos tradicional, no necesitas apuntar directamente a la pantalla para moverte por los menús, ofreciendo una libertad de movimientos fantástica desde el sofá. La interfaz del sistema está completamente en español para que configures todo en un par de minutos.

Si necesitas restablecer la conexión del mando a distancia por cualquier desajuste, hay una solución rápida y sencilla desde el menú de ajustes. Basta con conectar un ratón convencional al puerto USB para guiarte por el menú de restauración y presionar simultáneamente las flechas derecha e izquierda. Este proceso de emparejamiento manual te devolverá el control inalámbrico en cuestión de segundos.

Teniendo en cuenta todo lo que ofrece en un tamaño tan reducido, el Android stick H96 Max H313 es una compra utilísima para exprimir tus pantallas. En su caja encontrarás el cable de alimentación, un alargador HDMI para facilitar su colocación y el manual de instrucciones. Dale una segunda vida a tu televisor y disfruta de un entretenimiento sin límites con una de las opciones más recomendables del momento.