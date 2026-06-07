Lo peor del aire acondicionado es la instalación: esta tienda baja precios y además la facilita

Olvídate de pasar calor este verano buscando instaladores por tu cuenta y estresándote con presupuestos sorpresa porque PcComponentes te lo da todo hecho.

El calor aprieta cada vez más y la idea de comprar un aparato de climatización suele venir acompañada del dolor de cabeza de buscar un técnico disponible. Por suerte, el servicio de aire acondicionado con instalación de PcComponentes elimina ese problema de un plumazo al centralizar la compra del equipo y la contratación del profesional homologado en un único proceso cómodo.

Por esta razón, la tienda online ha decidido reventar los precios de la gama Origial AirNature y de marcas premium para que tu única preocupación sea elegir los grados a los que quieres poner tu salón o dormitorio. Tendrás la garantía de contar con materiales estándar incluidos y tres años de cobertura en la propia mano de obra.

Si buscas cubrir una estancia amplia de hasta 30 metros cuadrados, el Origial AirNature 3000 se perfila como la opción favorita gracias a su potencia de 3.000 frigorías y conectividad inteligente. Además, este modelo cuenta con bomba de calor y control total por aplicación, un equipo completísimo disponible desde 319 euros que aumenta por completo el confort de tu hogar.

Por otro lado, para estancias individuales o dormitorios más pequeños de hasta 15 metros cuadrados, existe una alternativa ideal que ajusta las especificaciones a lo que realmente necesitas. Nos referimos a la versión Esencial de la misma marca, que ofrece 2.250 frigorías manteniendo la conectividad WiFi y el control remoto para que encuentres la habitación fresca al volver del trabajo.

En cambio, si tus prioridades van orientadas hacia un confort acústico superior y la máxima eficiencia energética, la opción Premium se convierte en tu mejor aliada. El modelo Haier Tide R35 ofrece un funcionamiento ultrasilencioso de apenas 20 dB, perfecto para conciliar el sueño por las noches, junto con compatibilidad para control por voz.

Además, todos estos dispositivos son de tipo split 1x1 e incluyen la tecnología inverter, lo que se transforma en un consumo eléctrico mucho más eficiente para tu bolsillo. Es un alivio saber que no pagarás de más en la factura de la luz mientras disfrutas de un ambiente agradable durante los días de olas de calor.

La gran ventaja competitiva reside en la tranquilidad de recibir en casa un pack donde los técnicos profesionales se encargan de todo lo necesario. Olvídate de herramientas, de realizar llamadas infinitas a instaladores de tu zona o de perder mañanas de vacaciones esperando presupuestos que nunca llegan.

Recuerda que las existencias de estos equipos de climatización suelen agotarse rápidamente en cuanto los termómetros empiezan a marcar temperaturas extremas en toda la península. Tomar la decisión ahora te asegura un verano tranquilo, fresco y con la certeza de que la instalación se realizará bajo los más estrictos estándares de calidad.

La oportunidad de renovar el confort de tu hogar está a un solo clic de distancia y con todas las facilidades imaginables. Decídete por el Origial AirNature 3000 o cualquiera de las opciones disponibles y empieza a disfrutar del bienestar que mereces en tu propia casa.