Convierte tu CarPlay en inalámbrico por menos de 14 euros: aprovecha la oportunidad para actualizar tu coche

Enchufar el móvil cada vez que arrancas el coche puede quedar en el pasado gracias a un pequeño accesorio que activa CarPlay inalámbrico al instante.

El cable de CarPlay es cómodo hasta que dejas de necesitarlo. Subir al coche, buscar el puerto, comprobar que hace buen contacto y evitar que el cable se enrede en la palanca de cambios acaba siendo una rutina molesta. El adaptador inalámbrico para CarPlay elimina ese paso intermedio y convierte la conexión por cable en una experiencia inalámbrica sin perder ninguna de las funciones que ya usas a diario.

El funcionamiento es más sencillo de lo que parece. Basta con conectar el adaptador al puerto USB del coche, activar el wifi y el Bluetooth del iPhone y completar el emparejamiento la primera vez. La primera conexión tarda entre 15 y 30 segundos, pero a partir de ahí el sistema recuerda el teléfono y se conecta solo en unos 5 o 10 segundos cada vez que arrancas el motor.

Lo mejor del adaptador inalámbrico para CarPlay es que resuelve un problema cotidiano sin costar mucho. En Amazon puede encontrarse por 13,99 euros, un precio que lo sitúa muy por debajo de otras soluciones inalámbricas y que, además, no exige renunciar a ninguna función de las que ya ofrece CarPlay por cable.

La navegación, la reproducción de música, las llamadas telefónicas y el asistente Siri siguen funcionando exactamente igual que con el cable conectado. No hay una versión reducida de CarPlay ni limitaciones ocultas, así que la experiencia al volante no cambia salvo por un detalle esencial, ya no hace falta enchufar nada.

Tampoco hace falta instalar aplicaciones ni actualizar el software del coche para que funcione. El diseño plug and play activa la conexión inalámbrica de forma automática cada vez que se arranca el vehículo, algo que agradecerán quienes prefieren no pelearse con menús ni configuraciones. Cualquier conductor puede instalarlo en minutos sin conocimientos técnicos previos.

El tamaño también juega a su favor. Se trata de un accesorio compacto y ligero, fácil de guardar en la guantera o dejar conectado de forma permanente sin que estorbe. Incluye además un adaptador de USB a USB-C, así que se adapta a los puertos más recientes que empiezan a generalizarse en los coches actuales.

Conviene revisar la compatibilidad antes de comprarlo. El adaptador solo funciona en coches que ya cuentan con CarPlay integrado por cable de fábrica, y es compatible con el iPhone 6 en adelante con iOS 12 o versiones posteriores. El fabricante indica que está pensado para vehículos fabricados a partir de 2016, un dato que conviene contrastar con la ficha técnica del propio coche antes de la compra.

El cambio se nota sobre todo en el uso diario. Sin cable de por medio, el teléfono puede quedarse cargando en otro puerto o en un soporte inalámbrico mientras CarPlay sigue funcionando en la pantalla central, algo especialmente útil en trayectos cortos donde antes había que conectar y desconectar constantemente. La comodidad se traduce en menos distracciones al volante, un punto nada menor para la seguridad.

Con una garantía de un año y un precio que lo convierte en una compra fácil de justificar, el adaptador inalámbrico para CarPlay es de esos accesorios pequeños que cambian la rutina de cada trayecto. Si el coche ya tiene CarPlay por cable, dar el salto a la versión inalámbrica ahora mismo cuesta menos que una cena informal, y la diferencia se nota desde el primer arranque.