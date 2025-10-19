Liverpool - Manchester United: cómo ver el clásico de la Premier League en directo en España

Anfield será el protagonista de uno de los grandes clásicos del fútbol inglés.

El Liverpool luchará por dejar atrás su mala racha. Tendrá que derrotar a su gran rival, el Manchester United, que también está en horas bajas.

A nadie que sea seguidor del fútbol mundial se le escapa que un Liverpool FC - Manchester United es un partidazo, y eso solo teniendo en cuenta que son dos de los mayores clubes del fútbol mundial por masa social y títulos, dos transatlánticos de este deporte que disputan hoy el clásico del fútbol inglés.

Disputan la Jornada 8 de la Premier League, y llegan ambos en horas bajas, aunque a una distancia sideral: el Liverpool llega tras haber perdido tres partidos seguidos, aunque sigue siendo líder de la liga, mientras que el Manchester United se arrastra por la mitad de la tabla, y desde hace varios años.

Liverpool FC - Manchester: en directo en Movistar Plus+ Liverpool y Manchester United se miden en Anfield en la jornada 8 de la Premier League con las dudas de sus últimos resultados Darte de alta por 9,99 euros



El encuentro se juega hoy a las 17:30, un planazo de domingo, y además, como no podía ser de otra forma, puedes ver el Liverpool FC - Manchester United en directo desde España, ya que son dos plataformas las que lo retransmiten.

Por un lado está Movistar Plus+, que es la única que emite todas las jornadas de LaLiga y de la Champions League, pero que también tiene en su catálogo la Premier League. Además, este partido está incluido en su tarifa de 9,99 euros al mes, la más barata de las que tiene.

No hace falta ser usuario de sus paquetes de fibra o telefonía, basta con ser suscriptor de su OTT, su plataforma de 'streaming', que compite de tú a tú en el mundo del entretenimiento con Netflix o Disney+, y es que aunque incluye fútbol, su principal punto fuerte son series, películas y documentales.

Por otro lado, DAZN España emite íntegramente toda la Premier desde hace ya bastantes años, otra opción para poder ver el fútbol inglés. Su precio es de 19,99 euros al mes, incluyendo cinco partidos de LaLiga por jornada y varias ligas europeas más.

En los dos casos tienes la opción de irte directamente al plan anual y ahorrar un buen pellizco, aproximadamente dos meses de suscripción. De esta forma, puedes decir que en el plazo del verano en el que apenas hay fútbol tendrás la plataforma "gratis".