Cómo limpiar las sartenes quemadas y con grasa con un truco rápido, efectivo y de 8 euros

La grasa acumulada en la cocina, ya sea en la campana o en las juntas de las baldosas, es un enemigo difícil de eliminar. ¡Y también de evitar! El vapor que desprenden los alimentos al cocinarse, el uso de aceite de oliva (o la mantequilla, fuera de España) o la suciedad acumulada en los utensilios favorecen la acumulación de residuos que complican la limpieza del hogar. Los dos primeros factores no tienen solución, pero el tercero está bajo el control del usuario, ya que hay una serie de trucos y consejos para cuidar las sartenes y ollas desde la base al interior y evitar que se pongan negras y se quemen por el uso. Así lo ha demostrado un usuario de Instagram, Pepe Recomienda (@pepe_recomienda), quien tiene el truco mejor guardado para conseguir que siempre parezcan nuevas.

En el vídeo compartido en redes sociales por este usuario podemos ver cómo ha devuelto el brillo original y el buen estado a sus sartenes. Así, la costra negra que puede aparecer por un lavado deficiente y por la acumulación de grasa y residuos que se queman al entrar en contacto con el fuego, desaparece de estos utensilios. Sin embargo, podemos observar como también elimina la suciedad de la vitrocerámica, la campana extractora e, incluso, la grasa del fregadero. Y, todo ello, con un solo artículo. Y no hay nada que nos guste más que contar con productos de limpieza multiusos, como la piedra blanca. En este caso, Pepe Recomienda (@pepe_recomienda), emplea unas esponjas especiales que hemos encontrado en Amazon en un pack de 10 unidades por poco más de 8 euros.

Estas esponjas especiales para sartenes están diseñadas para eliminar de forma efectiva la parte negra y quemada que, en ocasiones, aparece en el bajo de las sartenes, es decir, en la parte que colocamos sobre la placa vitrocerámica. De no tratarla, este utensilio de cocina puede no resultar eficaz a la hora de cocinar, lo que se traduce en alimentos elaborados de forma no homogénea. Para ello, la solución de Yiqi se sirve de un estropajo de aluminio y una esponja que eliminan esta suciedad.

El pack incluye 10 esponjas para que tengamos de repuesto cuando finalice la vida útil de cada una de ellas. De hecho, según las opiniones que ha recibido el producto en Amazon, este es uno de los aspectos negativos: aunque es eficaz para eliminar la costra negra, pierde abrasión con facilidad y se queda únicamente como esponja. Sin embargo, los que ya lo han probado insisten en que sí que es capaz de deshacerse de esa quemazón.

Otros trucos para quitar la costra negra de las sartenes

Además de apostar por estos limpiadores diseñados específicamente para estas funciones, los remedios caseros para quitar la costra negra de las sartenes siguen siendo unos de los favoritos y más efectivos. Uno de los más populares es espolvorear bicarbonato con limón por la superficie quemada y dejarlo actuar unos minutos. Transcurrido el tiempo, rociamos vinagre y se deja la mezcla otros 10 minutos antes de lavarla con normalidad.

El jabón lavavajillas, un básico que encontramos en cualquier cocina, también es muy efectivo para esta tarea, siempre que esté formulado como un potente antigrasas. Si queremos usar esta solución, lo más eficaz es cubrir de agua la sartén quemada con unas gotas de este producto y ponerla al fuego con temperatura baja. De esta forma, conseguiremos que la parte quemada se ablande y se desincruste por sí sola.

También es importante actuar de forma preventiva con el cuidado de las sartenes, puesto que un correcto mantenimiento es básico para alargar su vida útil. Para ello, podemos hervir agua con vinagre, añadirle sal y dejarlas en remojo. De esta forma, la suciedad adherida se eliminará con más facilidad. Asimismo, para conservarlas en perfecto estado es recomendable dejar enfriarlas tras cada uso antes de limpiarla. Con ello evitaremos los contrastes que las estropean y deforman. Tampoco es aconsejable rascar los restos de comida inmediatamente. Para ello, lo más adecuado es dejarla en remojo con un poco de jabón.

