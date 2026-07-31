Claridad mental y energía sostenida sin palpitaciones: la alternativa natural que te da energía durante horas

El Té Matcha parecía ser una moda pasajera y ha pasado a ser el sustituto inteligente del café para muchas personas. El debate sobre la salud cardiovascular está a la orden del día y la reciente recomendación del consumo de 3 tazas de café al día.

El problema con el consumo del café no reside en si es o no bueno para tu salud, sino en la forma en la que entrega la cafeína al torrente sanguíneo. La marca reina de Matcha en España ofrece un producto de calidad Premium a un precio muy asequible.

El Matcha es un té que funciona como antioxidante que proporciona energía, acelera el metabolismo y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Qué beneficios tiene el matcha

Un estudio publicado en el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, analizó el impacto de la combinación de cafeína y L-teanina. El café genera un pico rápido de glucosa y cortisol acompañado del bajón de energía una vez deja de hacer efecto.

El matcha contiene cafeína, pero esta va acompañada de L-teanina que se libera de forma gradual y sostenida durante 4 a 6 horas, provocando una mayor concentración, eliminando la ansiedad y la adrenalina del café.

Cuando es bueno tomarlo

Lo que tienes que tener claro con el matcha es que no se debe tomar pegado a las comidas principales. Pese a aportar antioxidantes cuenta con elementos que inhiben la absorción intestinal en un más de un 50%, por eso mismo no se debe tomar con el estómago lleno.

Se recomienda su ingesta a media mañana, ya que los niveles naturales de cortisol empiezan a descender, así reactivas la lucidez mental. A primera hora de la tarde, el matcha se puede convertir en tu mejor aliado para combatir el cansancio tras la comida.

¿Pasa algo si lo tomo a otra hora? Si lo consumes pegado a las comidas comprometerás el proceso de absorción intestinal, y si lo dejas para muy tarde, puedes comprometer el sueño nocturno, ya que alteras la melatonina, decide cuando se ajusta más a tus necesidades y disfruta de una mayor claridad y concentración sostenida.