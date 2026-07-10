Tus ojos también necesitan un descanso: el masajeador térmico de Renpho para las jornadas de pantallas

Pasar tantas horas frente a una pantalla acaba pasando factura a nuestra vista, y esa tensión acumulada en el contorno de los ojos es algo que todos conocemos demasiado bien. Para quienes buscan un respiro en su rutina diaria, el masajeador de ojos Renpho Eyeris 3 se posiciona como un dispositivo muy interesante que combina varias técnicas para ofrecer una pausa necesaria.

Este gadget está diseñado específicamente para aliviar la fatiga visual y el estrés que se concentra en las sienes tras jornadas de mucho trabajo. Gracias a una combinación inteligente de calor y presión, busca proporcionar una sensación de bienestar que, en muchos casos, es justo lo que nuestro cuerpo pide después de estar concentrados en el ordenador o el móvil.

Si te interesa probarlo, puedes conseguir el masajeador Renpho Eyeris 3 en PcComponentes por menos de 42 euros, aprovechando un descuento del 53% que marca su precio mínimo histórico. Es una oportunidad bastante competitiva para hacerse con un dispositivo de estas características sin tener que hacer un desembolso excesivo.

Lo más curioso de este modelo es que integra tres modos de acupresión, enfocándose en puntos clave alrededor de los ojos para liberar esa rigidez tan molesta. Además, incluye una almohadilla térmica que alcanza entre 40ºC y 45ºC, algo que ayuda a relajar los músculos y combatir esa sequedad ocular que aparece cuando no parpadeamos lo suficiente.

Con mascarilla de gel frío opcional

Para aquellos momentos en los que necesitas un extra de frescor, cuenta con una mascarilla de gel removible que puedes enfriar. Es un detalle estupendo para reducir la hinchazón de las ojeras o simplemente para despejar la vista tras un día largo, ofreciendo un efecto refrescante que complementa perfectamente la calidez del masaje habitual.

La tecnología que incorpora también resulta sorprendente, ya que permite controlarlo totalmente mediante voz con 18 comandos diferentes. Por si fuera poco, incluye conectividad Bluetooth para que puedas escuchar tu música favorita mientras te relajas, haciendo que el tiempo de uso se convierta en una pequeña sesión de spa personalizada dentro de tu propia casa.

El diseño es otro aspecto que se ha cuidado bastante, logrando que el motor sea muy silencioso, con un ruido inferior a 43 dB mientras lo usas. Esto significa que puedes usarlo tranquilamente en casa o incluso en un descanso en la oficina sin molestar a nadie, pues su puente nasal ajustable asegura que se adapte bien a diferentes tipos de rostro.

La autonomía tampoco debería ser una preocupación, ya que su batería permite entre 90 y 240 minutos de uso, dependiendo de las funciones que elijas activar en cada momento. Se carga mediante un cable USB-C y, una vez que termina la sesión, su peso de solo 0,348 kg facilita que lo guardes en cualquier parte sin que ocupe demasiado sitio.

Se trata de una pieza tecnológica muy completa para quienes necesitan bajar el ritmo y cuidar su salud visual de manera sencilla. Es una herramienta bastante práctica que, con su combinación de calor, vibración y acupresión, ofrece una experiencia distinta para quienes se pasan el día entero trabajando delante de un monitor.