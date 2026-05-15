Citizen la lía en Amazon: rebaja su reloj más elegante y lo deja al alcance de todos

Un buen reloj viste prácticamente con todo y además es elegante en sí mismo, justo lo que le ocurre a este modelo de Citizen que está de oferta.

Seguro que te ha pasado alguna vez eso de ir a echar mano de tu reloj favorito para una cena o una reunión importante y encontrarte con que se ha quedado sin pila. Es una faena de las que dan rabia, sobre todo cuando vas con el tiempo justo y te toca salir de casa con la muñeca vacía. Pues bien, los ingenieros de Citizen llevan décadas dándole vueltas a este asunto para que nos olvidemos de las dichosas visitas al relojero y de los residuos de mercurio.

La tecnología Eco-Drive es una de esas genialidades que, una vez las pruebas, hacen que volver atrás te parezca algo del siglo pasado. Este sistema es capaz de captar cualquier rayo de luz, ya sea del sol o de la lámpara de tu mesita de noche, para transformarlo en energía pura. Lo mejor es que tiene una reserva de marcha brutal, lo que significa que el reloj puede seguir funcionando durante unos 6 meses aunque lo dejes guardado en un cajón a oscuras.

Ahora mismo te puedes llevar esta joya de Citizen en Amazon por un precio de 119 euros, lo que supone un ahorro del 34% respecto a su coste habitual. Es una oportunidad de esas que no se ven todos los días para un dispositivo que viene con una correa de acero inoxidable muy robusta. Si buscabas renovar tu estilo con algo de marca contrastada sin que el bolsillo sufra un gran impacto, este es el momento perfecto para dar el paso.

El diseño del reloj es de esos que llamamos atemporales, con una esfera en un tono azul muy profundo que queda de maravilla con el brillo del acero. No es el típico accesorio que solo te pones para bodas, sino que encaja perfectamente con unos vaqueros o una camisa más informal. Además, el cierre desplegable con pulsador de seguridad te da esa tranquilidad de que no se te va a soltar por un enganchón accidental mientras te mueves.

Estilo para tu muñeca

Si eres de los que no se quita el reloj ni para entrar en la ducha o si te gusta hacer alguna escapada a la costa, te alegrará saber que aguanta 100 metros de profundidad. Está pensado para resistir el trote diario y las condiciones un poco más extremas, así que no hace falta que lo trates como si fuera de cristal de Bohemia. El cristal que protege la esfera es lo bastante duro como para aguantar los roces típicos del uso cotidiano sin despeinarse.

Un detalle que me parece muy útil son los numerales e indicadores luminosos, que te permiten ver la hora en mitad de la noche sin tener que encender la luz. Es una función sencilla pero muy de agradecer cuando te despiertas a deshoras y quieres saber cuánto te queda de sueño. La lectura es analógica, muy limpia y sin distracciones innecesarias, siguiendo esa línea moderna y minimalista que tanto se lleva ahora en la moda masculina.

Al ser un movimiento de cuarzo alimentado por energía solar, la precisión es asombrosa, algo que siempre se agradece en un mundo donde cada minuto cuenta. No tendrás que estar ajustando la hora cada dos por tres porque se adelanta o se atrasa, como ocurre con algunos modelos automáticos mucho más caros. Es, básicamente, ponerlo en hora una vez y disfrutar de la tranquilidad de que siempre va clavado con la hora oficial del móvil.

La marca ha puesto mucho empeño en que este modelo sea una opción eco-responsable, evitando el uso constante de pilas desechables que tanto contaminan. Es agradable saber que llevas un trozo de tecnología punta en la muñeca que respeta un poco más el medio ambiente sin renunciar a la elegancia. El peso del acero inoxidable se siente presente, dándote esa sensación de calidad y durabilidad que esperas de un fabricante japonés con tanta historia a sus espaldas.

Estamos ante un reloj que combina la dureza de un modelo deportivo con la sobriedad de uno de vestir, siendo un todoterreno ideal para cualquier ocasión. Es una compra inteligente para quien busca un compañero fiel que no requiera mantenimiento constante y que luzca impecable con el paso de los años. Si te gusta lo que ves y el descuento te cuadra, no te lo pienses mucho porque estas ofertas flash suelen volar en cuanto la gente se da cuenta.