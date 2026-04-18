Este Casio es casi perfecto: combina con cualquier 'outfit' y además es muy barato

Casio es una marca de sobra conocida por todos, y sus relojes también, sobre todo algunos modelos retro que han pasado a formar parte de la cultura popular. Dicho esto, tienen modelos para todos los gustos y necesidades, y el Casio Edifice es un buen ejemplo de cómo pueden hacer relojes que funcionan para todo sin complicarse demasiado.

Es metálico, elegante y a la vez casual, del tipo que te pones para salir a cenar, para ir al trabajo o para quedar con amigos sin que desentone con nada. No llega ni a los 100 euros, y vas a poder llevarlo puesto prácticamente siempre porque es cómodo, resistente y no pide cuidados especiales más allá de lo básico.

Casio Edifice Este reloj casual está hecho con acero inoxidable y materiales de calidad. El diseño hace que encaje en casi cualquier circunstancia. Por 85 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Para alguien que busca un reloj fiable, versátil y con un punto deportivo sin parecer un reloj de buceo, este modelo tiene bastante que ofrecer.

La gracia de esta variante del Edifice está en que Casio ha sabido equilibrar diseño y funcionalidad de una forma que no siempre sale tan redonda en gamas de precio similares. Tiene una caja de acero inoxidable de un tamaño bastante proporcionado, que no abruma la muñeca pero sí da presencia. La esfera es de un azul grisáceo muy elegante, con tres subesferas para el cronógrafo que le dan ese aire deportivo sin convertirlo en un reloj muy sobrecargado.

Las agujas y los marcadores tienen iluminación de neón, así que se ven bien incluso en condiciones de poca luz, y el cristal mineral protege todo sin complicaciones.

Es un cronógrafo de 1/10 de segundo con capacidad de medición hasta una hora, perfecto para cronometrar cualquier cosa, aunque a estas alturas, esta función es ya puramente testimonial y son pocos los usuarios que le sacan partido realmente.

Este reloj forma parte de la línea Edifice, que Casio reserva para modelos con un toque más urbano y deportivo. Encaja perfecto en esa filosofía. No es un diver robusto ni un cronógrafo de aviador con mil complicaciones; es un reloj que entiende que la mayoría de gente quiere algo que funcione bien, se vea decente y no cueste un dineral.

Puedes ponértelo para correr, para una reunión de trabajo, para ir al gimnasio o para una cena informal, y en todos los casos va a quedar bien. La esfera azul grisácea con las subesferas del cronógrafo le da personalidad sin ser estridente, y el acero pulido de la caja y la pulsera le da ese toque premium que hace que no parezca un reloj barato.