El chollo estrella del Black Friday ya está disponible: pastillas para lavavajillas a 12 céntimos

Una de las gangas más buscadas en cada Black Friday son las pastillas para lavavajillas, y Amazon ya las tiene rebajadas a 12 céntimos la unidad.

Año tras año, el Black Friday se convierte en una especie de ritual de caza y captura de ofertas. Y entre los chollos más buscados, hay uno que nunca falla: las pastillas para el lavavajillas. No sorprende, porque es el momento perfecto para hacerse con un producto de uso diario al precio más bajo de todo el año, ahorrándote un buen pellizco en la cesta de la compra.

En 2025 las rebajas se han adelantado varios días, y la ganga más codiciada ya está aquí. Hablamos del megapack de 110 pastillas Finish Powerball Power All in 1, que está a un precio de derribo: solo 13,39 euros.

Esto deja cada lavado a unos irrisorios 0,12 céntimos. Es una de esas ofertas que estará disponible hasta el 1 de diciembre o, lo que es más probable, hasta que se agote el stock, algo que perfectamente podría ocurrir en cuestión de horas.

Finish Powerball Power All in 1 Estas pastillas todo en uno para el lavavajillas son ideales para tener suministro a largo plazo, y son además de las más vendidas. 13,39€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Desincrusta la suciedad y te permite ahorrar bastante

Pero, ¿qué es lo que hace que estas pastillas sean tan populares? Las Finish Powerball Power All in 1 son una apuesta segurísima. Como su propio nombre indica, son un "todo en uno", una solución integral que te evita tener que estar comprando sal y abrillantador por separado, simplificando la tarea y ahorrando espacio en el armario.

Cada pastilla está diseñada con una tecnología multicámara que combina diferentes agentes de limpieza en el momento preciso del ciclo de lavado.

El núcleo de la pastilla es la famosa Powerball, esa bolita roja que actúa como un agente de remojo, ablandando y descomponiendo los restos de comida más resecos y difíciles, incluso los que llevan horas pegados al plato.

A su alrededor, la pastilla se divide en dos capas. Una de ellas es el polvo, que contiene agentes activos con oxígeno y enzimas que atacan y eliminan las manchas más complicadas, como las de té, café o tomate, y descomponen las proteínas y el almidón. La otra capa es el gel, que combate la grasa y deja un brillo espectacular en tu vajilla, especialmente en la cristalería.

Una de las grandes ventajas de estas pastillas es su eficacia incluso en ciclos cortos y a bajas temperaturas. No necesitas prelavar los platos a mano antes de meterlos en el lavavajillas, lo que no solo te ahorra tiempo y esfuerzo, sino también una cantidad considerable de agua.

Simplemente, retira los restos de comida más grandes, mete los platos en el lavavajillas y deja que la pastilla haga el resto. Además, su fórmula ayuda a proteger la máquina, previniendo la acumulación de cal y manteniendo los filtros limpios.

El formato de 110 pastillas es ideal para olvidarte de comprar detergente durante meses, probablemente hasta el próximo Black Friday. Es una compra inteligente, una forma de luchar contra la inflación y de asegurarte de que siempre tendrás a mano un producto de calidad que te garantiza resultados impecables en cada lavado.