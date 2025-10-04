Chelsea - Liverpool: así puedes verlo en España y llevarte series y películas de propina

El actual campeón del mundo y el campeón de la Premier se miden este fin de semana.

A estas alturas de la película ya nadie duda, ni siquiera en España, que la Premier League es la mejor liga del mundo. Sobre todo esto se nota si miramos el saldo de gasto en fichajes de sus equipos y lo comparamos con el resto del planeta, que queda a eones de distancia.

A la hora de la verdad, eso sí, fútbol es fútbol y ahí las diferencias se reducen, aunque sigue siendo cierto que es la liga más divertida de ver, sobre todo cuando se miden gigantes como el Chelsea y el Liverpool, que juegan esta semana en la jornada 7, y que por supuesto puedes ver en directo desde España en dos plataformas: DAZN por un lado y Movistar Plus+ por el otro.

Chelsea - Liverpool de la Premier League, en Movistar Plus+ La jornada 7 de la Premier mide a dos de los mejores equipos del mundo, aunque uno esté a mucha distancia del otro en la tabla. Darte de alta



En el caso de DAZN, debes elegir entre varias de sus tarifas, con distintos precios. Para ver la Premier League y por supuesto este partido, te valdría con la Tarifa Fútbol, que cuesta 19,99 euros mensuales.

Movistar Plus+ es algo distinto, ya que tiene un plan de 9,99 euros que incluye series, películas, documentales y también fútbol: un partido de LaLiga por semana, uno de la Premier –esta semana y la que viene, el del Liverpool– y toda la Liga HyperMotion, entre otros deportes.

Es bastante más barato que el plan de DAZN, aunque no te garantiza que vayas a ver siempre los partidos del mismo equipo, pero es que para ellos el fútbol es la guinda de un pastel compuesto principalmente por series y cine.

Además de todo esto, hay que señalar que el plan barato de Movistar no tiene permanencia, y que lo puedes contratar sea cual sea tu operador, y que no tienes que tener telefonía ni fibra con Movistar para poder ver su catálogo, al que accedería a través de sus aplicaciones para todo tipo de dispositivos, ya sean móviles, Fire TV Stick, televisores y más.

Mucha distancia entre ambos

A pesar de que tanto Liverpool como Chelsea son dos auténticos equipazos, y a pesar de que los de Maresca han conquistado Conference League y Mundial de Clubes recientemente, a día de hoy hay una gran distancia entre los dos.

El Liverpool lidera la Premier con suficiencia, y eso que perdió en la jornada 6, pero ahí sigue. Por su lado, el Chelsea camina erráticamente en la parte media alta de la tabla, aún lejos de puestos Champions, aunque casi con total seguridad acabará estando ahí a largo plazo.

Es un partido decisivo para los dos: si el Liverpool gana, mantendrá sólidamente el liderato, pero si el Chelsea pierde, puede ser un tropiezo que tenga su eco en las próximas jornadas.