Casio también vende un reloj "Pepsi", pero a precio que parece casi un error

Casio vende relojes de todo tipo, también su propia versión de los "Pepsi", conocidos por marcas como Rolex.

El Rolex Pepsi es uno de esos relojes que cualquier aficionado reconoce al instante, incluso aunque no sepa de referencias ni de calibres, porque esa combinación azul y roja en el bisel es increíblemente característica. Y claro, no le faltan imitadores ni homenajes, pero uno de los más asequibles llega firmado por una marca como Casio, que en esto de hacer relojes duros, fiables y honestos no necesita demasiadas presentaciones.

Hablo del Casio Serie MDV106, al que mucha gente llama directamente Casio Pepsi, un 'diver' de cuarzo que ahora mismo ronda los 77 euros y que, por ese dinero, es absurdamente bueno. La gracia no está solo en que recuerde de lejos a un icono mucho más caro, sino en que por sí mismo es un reloj muy serio y con una construcción que no parece en absoluto de reloj barato.

Casio Serie MDV106 Este reloj toma prestado el apellido "Pepsi" por su diseño, y ofrece buen diseño y durabilidad a un precio bastante asequible. 77 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Lo primero que hace bien el Casio Pepsi es llamar la atención. Tiene ese aire de reloj de buceo clásico que siempre funciona, con caja de acero inoxidable, esfera negra muy limpia y un bisel giratorio unidireccional en azul y rojo que es, lógicamente, lo que le da el apodo, en referencia a la conocidísima marca de refrescos.

No intenta ser un reloj de vestir disfrazado de deportivo ni tampoco un 'diver' exagerado. Va a un terreno mucho más agradecido: el de los relojes que sirven para casi todo y que encima tienen un punto juguetón gracias a ese bisel bicolor tan reconocible.

En verano entra especialmente bien, eso está claro, pero la realidad es que también es uno de esos relojes que te puedes poner con vaqueros, camiseta, camisa informal o incluso con ropa algo más seria.

Luego está el asunto de las medidas, que en este tipo de relojes importa bastante. Tiene una caja de 44 mm de diámetro, un grosor de unos 12 mm, tamaño bastante comedido.

No es un reloj pequeño ni pretende serlo, aunque tampoco se siente como una paellera. Tiene ese tamaño que hace que se vea contundente en muñeca, que al final es justo lo que mucha gente busca cuando compra un reloj de este estilo.

Lo realmente interesante es que el Casio Pepsi no se queda en la pose. Tiene 200 metros de resistencia al agua, corona atornillada y fondo roscado, que es justo lo que uno espera ver en un 'diver' de verdad, incluso aunque la mayoría de los que lo compren no vayan a bajar jamás a profundidades serias.

Eso transmite mucha tranquilidad en el día a día, porque puedes mojarlo, meterte en piscina, llevarlo a la playa o usarlo como reloj de batalla.

También convence por cómo está resuelto lo básico. El cristal es mineral, que no será zafiro, pero a este precio es lo esperable y cumple bien protegiendo la esfera de golpes y roces normales. Las agujas y los índices llevan material luminiscente, así que la lectura en condiciones de poca luz está bastante bien resuelta, y además incluye fechador, que siempre suma en un reloj pensado para uso diario.