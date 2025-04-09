Vuelve la Champions, y puedes verla 'online' pagando menos que nunca con esta oferta de Movistar Plus+

El Barcelona se enfrenta en Montjuic al Borussia Dortmund en el primer partido de cuartos de Champions.

La plataforma emite en vivo la Champions League, y lo hace con una oferta en el plan anual que incluso puedes compartir.

La Champions League 2024/2025 encara ya su recta final, en los partidos en los que se juega el todo o nada, con la temporada en la cuerda floja para muchos equipos que necesitan pasar a la siguiente ronda, a semifinales. Uno de ellos es el FC Barcelona, que se enfrenta en casa al Borussia Dortmund alemán.

Este partido es solo la ida, pero en ella podría decidirse parcialmente todo, y lo puedes ver en directo en España a través de Movistar Plus+, aunque ojo, no tienes por qué ser cliente de sus ofertas de fibra o todo en uno, sino que puedes ver la Champions Movistar Plus+ online igual que ver Netflix o Disney, y a precio reducido.

La clave está en que Movistar Plus+ regala dos meses si te das de alta en el plan anual. En lugar de pagar 9,99 euros al mes, pagarías 99,99 euros por todo el año, y verías el FC Barcelona - Borussia, el Arsenal - Real Madrid de la semana que viene y todo lo que queda, además de un partido de LaLiga cada semana.

Movistar Plus+ durante un año por 99,99€ Movistar ofrece la opción de tener un año de su plataforma ahorrándote dos meses.

Este plan no tiene permanencia, más allá de que pagas un año de una vez y luego no puedes dar marcha atrás, pero si lo prefieres, puedes pagar mes a mes y cancelar cuando lo necesites, el plan más flexible que ofrece Movistar a día de hoy.

Además de fútbol, que lo hay y mucho, en el catálogo de Movistar Plus+ hay otros deportes, como por ejemplo ciclismo, pero también hay cine y series, y se puede decir que tienen un catálogo igual o mejor que el de otras plataformas, con un estreno al día y una grandísima selección de cine clásico.

Dos pantallas a la vez, un guiño a sus usuarios

Una de las cosas más importantes de Movistar Plus+ es que admite la reproducción en dos pantallas a la vez, así que nada impide que puedas compartir tu cuenta con un familiar o amigo, ya que por ahora no se toman medidas activas para evitarlo.

De esta forma, si repartes los costes, te puede salir mucho mejor de precio. Al final es un año por 99,99 euros a dividir entre dos, una auténtica ganga, y normalmente siempre hay un partido de Real Madrid o de Barcelona a la semana. Mucho más no se puede pedir por el precio que tiene ahora mismo Movistar.