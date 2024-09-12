Una de las aspiradoras sin cable de Dyson más barata, solo hoy por menos de 300 euros

Rebajado en Media Markt, este aspirador sin bolsa ofrece una autonomía de 40 minutos y la inclusión de varios cabezales específicos para eliminar el polvo más difícil o los pelos de las mascotas.

Desde que las escobas verticales llegaron a nuestro hogar, la limpieza es mucho más llevadera. Aunque los robots aspiradores también son perfectos para conseguir una casa limpia, las primeras les han arrebatado el puesto de favoritas por su versatilidad y por ser capaces de adaptarse a las necesidades de cada casa. Ideales para eliminar el polvo de suelo a techo, buenas autonomías y modelos convertibles, ¿se puede pedir más?

Lo cierto es que hoy sí: una de las aspiradoras sin cable de Dyson está rebajada por debajo de los 300 euros. Hablamos de la V8 Origin, con un descuento aplicado de 100 euros que, eso sí, ¡solo estará disponible durante los Dyson Days, el 16 de septiembre, o hasta que se acabe el stock disponible!

Este modelo cuesta hoy menos de 300 euros. Dyson

¿Qué tiene de especial la Dyson?

Su peso ligero nos permite limpiar incluso el techo. Dyson

Actualmente, la V8 es la gama más económica de la marca con precios que no superan los 350 euros. Pues, si bien es cierto que no pertenece a la gama más alta con la que ahora mismo cuenta Dyson, la V15, sí que cuenta con las prestaciones más conocidas (y deseadas) de la marca, empezando por la inclusión de cabezales intercambiables para ofrecer una limpieza total incluso de los textiles. Entre ellos, cabe destacar la función del Motorbar, un cepillo todoterreno que se adapta a todo tipo de suelos y que, además, recoge los pelos de las mascotas.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía de 40 minutos que ofrece, suficiente para dar una limpieza general y perfecta para centrarnos en una tarea que necesita especial atención, ya sea en casa o en el coche. Y es que, al ser convertible en un modelo de mano en uno solo paso, es perfecta para eliminar la suciedad de alfombrillas y asientos del vehículo.

El vaciado higiénico también está presente en la V8 Extra, para que con un solo toque y sin necesidad de utilizar las manos, podamos eliminar el polvo y suciedad recogida y soltarlos, directamente, en el cubo de la basura para asegurar que no hay mota que se escape de la limpieza general. Y, sí, también está diseñada para absorber las vibraciones y amortiguar el ruido, manteniendo los niveles de sonido bajos.

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