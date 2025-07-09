Hay vida más allá de Dyson: esta aspiradora es igual de potente y con hora y media de batería

Si las Dyson se te van de presupuesto, hay otras marcas que venden aspiradoras potentes y mucho más baratas.

Tener una aspiradora inalámbrica potente en casa es, sin duda, uno de esos pequeños lujos que hacen la vida mucho más fácil. Una vez que tienes una, ya solo puedes sustituirla luego por otra que sea un poco mejor.

Eso sí, aunque las Dyson son las reinas indiscutibles del sector y marcan el estándar en cuanto a potencia y tecnología, su precio suele estar fuera del alcance de muchos.

Por eso, cada vez más gente busca alternativas que ofrezcan un rendimiento similar sin tener que dejarse un dineral. Y ahí es donde entran en acción las rebajas, cuando las hay. Ahora son las del Amazon Prime Day, y de todas las que hay en oferta, la Dreame Z20 es quizás una de las que tiene mejor relación calidad-precio.

Dreame Z20 Esta aspiradora ciclónica sin cables es muy potente y viene con todos los accesorios necesarios

Ahora mismo son 279 euros, lo mismo que te costaría la Dyson más barata en el momento más barato, pero en este caso, la Dreame puede presumir de algo más que de lo básico.

Ten en cuenta que el envío te sale gratis, ya que para poder beneficiarte de esta campaña de Amazon, tienes sí o sí que tener cuenta Prime.

Luz y detección inteligente de suciedad

La Dreame Z20 no es solo una aspiradora inalámbrica de gama de entrada; monta un motor de alta velocidad que gira a 140.000 revoluciones por minuto y genera una potencia de succión de 250AW, una cifra que la sitúa muy cerca de modelos premium.

Esto se traduce en que puede levantar sin esfuerzo polvo, pelos de mascotas, migas y suciedad incrustada tanto en suelos duros como en alfombras, algo fundamental para quienes tienen diferentes tipos de superficies en casa. Como casi todas ya, incorpora luz para detectar hasta las partículas más pequeñas. Es un detalle que puede parecer menor, pero que cambia totalmente la experiencia de limpieza porque te asegura que no queda ni rastro de suciedad, incluso en rincones difíciles o bajo muebles.

Otra característica que merece la pena destacar es su sistema de detección inteligente de suciedad. La aspiradora ajusta automáticamente la potencia de succión según la cantidad de polvo o restos que detecta en tiempo real, optimizando la batería y asegurando una limpieza eficiente sin desperdiciar energía.

Esto, junto con sus tres modos de funcionamiento —Eco, Auto y Turbo— te permite adaptar la limpieza según tus necesidades, ya sea una pasada rápida o una sesión a fondo.

Hasta 90 minutos de autonomía

Hablando de batería, la Dreame Z20 ofrece hasta 90 minutos de autonomía en modo Eco, una cifra que la hace perfecta para casas grandes o para limpiar varias habitaciones sin interrupciones. Se recarga en unas cuatro horas, y su diseño permite incluso cambiarla por otra para extender aún más el tiempo de uso si lo necesitas. Además, pesa apenas 2,2 kg, lo que la hace muy manejable para limpiar techos, escaleras o el interior del coche sin cansarte.

En cuanto a la filtración, monta un sistema HEPA 14 que captura el 99,99% de las partículas, incluyendo alérgenos y polvo fino de hasta 0,3 micras. Esto es clave para quienes sufren alergias o buscan mantener un aire más limpio en casa. El depósito tiene una capacidad de 0,6 litros y se vacía con solo pulsar un botón, un sistema cómodo que evita el contacto directo con la suciedad.

La Dreame Z20 viene acompañada de un buen surtido de accesorios que la hacen realmente versátil. Incluye un cepillo multisuperficie con luz para detectar polvo en alfombras y suelos duros, un rodillo blando que limpia hasta el borde de las paredes, un minicepillo eléctrico ideal para pelos de mascotas y muebles, y varias herramientas para esquinas, polvo delicado o zonas difíciles de alcanzar. Además, su base de carga permite guardar todo organizado y tener la aspiradora siempre lista para usar.