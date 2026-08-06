Aspira debajo del sofá sin agacharte: la solución para terminar con los pelos de tu mascota la tiene Cecotec

Si tienes mascotas en casa te va a encantar este aspirador, porque llega a todas partes sin que tengas que doblar la espalda, y tiene descuento.

Luchar contra el pelo de las mascotas y el polvo que se acumula en las alfombras suele ser una batalla diaria en muchos hogares. Por suerte, contar con el aspirador vertical modelo Rockstar RS80 Pet Flex Detect de Cecotec facilita enormemente las tareas de mantenimiento sin restar demasiado tiempo libre.

A la hora de elegir un equipo para el hogar, se busca potencia constante y la libertad de moverse por las habitaciones sin cables de por medio. Este diseño tipo escoba combina ligereza con una succión óptima para librarse de las migas del suelo y la microsuciedad en una sola pasada.

Si estabas esperando una buena oportunidad para renovar tu viejo aspirador, esta propuesta de Cecotec vale 139 euros en su web oficial con un descuento temporal del 12%. Por ese precio se obtiene un conjunto bastante equilibrado para hacer limpiezas profundas semana tras semana.

Lo que marca la diferencia en este modelo son sus 200 AW de potencia de succión apoyados por un motor digital de 600 W que rinde genial sobre superficies complicadas. Da igual si tienes suelos de parquet o alfombras tupidas, la presión de 28 kPa atrapa hasta las partículas invisibles.

Cepilla directamente a tu mascota

Para las casas donde conviven perros o gatos, el accesorio PetStyle resulta una auténtica maravilla. Permite cepillar directamente a la mascota, atrapar el pelo suelto y aspirarlo al instante, evitando que acabe flotando por el salón o pegado en el sofá.

Otro detalle muy práctico es su tubo con tecnología Flex, pensado para doblarse y llegar a las zonas bajas. Ya no hace falta agacharse ni adoptar posturas incómodas para limpiar debajo del sofá o de las camas de la casa.

Además, incorpora el sistema de luz verde GreenDetect en el pie de aspiración. Este haz luminoso resalta el polvo más fino que suele pasar desapercibido, garantizando que no quede ni una sola zona sin revisar durante las pasadas.

En cuanto al tiempo de uso, su batería de iones de litio de 33,6 V alcanza para cubrir hasta 140 m² con una sola carga. A esto se le suma un depósito de 700 ml con vaciado fácil mediante un solo clic, lo que simplifica mucho el mantenimiento del aparato.

El cepillo principal XXL viene diseñado con un sistema dentado en V que deshace los enredos de cabello. Es verdad que los modos de máxima potencia consumen la batería un poco más rápido, pero con la función Eco se dispone de hasta 65 minutos de autonomía, tiempo de sobra para repasar toda la vivienda.