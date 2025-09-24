Amazon te regala tres meses de Prime, pero tiene truco: debes ser estudiante

Suscríbete a Prime Student y empieza a disfrutar de los beneficios de Prime a precio de estudiante

Prime Student es la suscripción rebajada de Amazon para estudiantes, y ahora es gratis por tres meses.

Amazon Prime se ha convertido en servicio imprescindible para mucha gente que quiere y necesita comprar online y recibir rápido su pedido. Libros, música, vídeos, envíos rápidos y un montón de ventajas que hacen que, aunque mucha gente no lo exprés, haya acabado siendo un imprescindible. Para los estudiantes, Amazon tiene un as bajo la manga que no siempre se conoce: Amazon Prime Student.

Esta versión está pensada para quienes están en la universidad y quieren exprimir al máximo cada euro sin renunciar a los beneficios. Y ahora viene lo bueno: Amazon está regalando tres meses de prueba totalmente gratis para nuevos usuarios de Prime Student, y después la cuota se reduce a la mitad que la versión normal, lo que convierte esta opción en un chollo.

Amazon Prime Student gratis por tres meses La suscripción Prime para estudiantes es ahora gratis durante los tres primeros meses, y sin permanencia. Darte de alta



¿En qué consiste exactamente Amazon Prime Student? Es básicamente lo mismo que Prime, pero diseñado con las necesidades y presupuestos de los jóvenes universitarios en mente. Después de esos primeros tres meses gratis, la suscripción mensual o anual cuesta la mitad que la tradicional.

Pero no solo es una rebaja en el precio, sino que Amazon también incluye todas las ventajas de Prime: entregas rápidas y gratuitas, acceso a Prime Video con miles de series, películas y documentales, Prime Music para escuchar música, Prime Reading con libros y cómics en tu Kindle o app, almacenamiento gratuito en la nube para fotos y acceso prioritario a ofertas relámpago.

Darse de alta es sencillo, y lo mejor es que Amazon solo te pedirá que confirmes que estás matriculado en una universidad o centro académico. Con una dirección de correo electrónico válida de estudiante suele ser suficiente para activar la cuenta y comenzar a disfrutar de forma inmediata esos tres meses completamente gratis.

Tras ese periodo, la suscripción pasa a ser de pago, pero al precio reducido para estudiantes, que es bastante más asequible que la tarifa estándar. Durante el proceso, además, puedes ver claramente cuánto vas a pagar y cuándo, sin sorpresas a fin de mes.

Tener entregas garantizadas en 24 o 48 horas sin coste adicional te ahorra tiempo y preocupaciones. Además, con Prime Video puedes desconectar de la rutina con series y películas.

Para quienes llevan la música a todas partes, el acceso a Prime Music sin publicidad, con playlists personalizadas, es una ventaja sencilla pero muy valorada. Y si te gusta leer, Prime Reading te ofrece una mini biblioteca que va cambiando vídeos, libros y revistas, ideal para aprovechar esos ratos muertos mientras esperas transporte o te tomas un descanso.

Por supuesto, Amazon no se olvida de que los estudiantes quieren ofertas exclusivas, y Prime Student les da acceso adelantado a promociones del Prime Day y otras campañas, lo que puede suponer ahorrar un buen pellizco en tecnología, moda o productos cotidianos. Es más que una suscripción: es una herramienta para estirar el presupuesto y gestionar mejor los recursos, algo que en la vida universitaria siempre viene bien.