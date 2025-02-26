Si sueñas con ser Batman, Meta lo pone a tiro: rebajan sus gafas VR y vienen con juego gratis

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Las Meta Quest 3 son una de las mejores alternativas para adentrarse en la realidad virtual, ofreciendo una experiencia avanzada y totalmente inmersiva. Ahora puedes conseguirlas el juego Batman: Arkham Shadow de regalo.

Jugar en realidad virtual hoy en día no tiene nada que ver con lo que era hace una o dos décadas. Durante mucho tiempo, la VR fue considerada un producto de nicho, con experiencias limitadas y de calidad cuestionable. Sin embargo, la evolución tecnológica ha cambiado por completo este panorama, y las Meta Quest 3 son un claro ejemplo de ello.

A diferencia de los primeros dispositivos, la realidad virtual ha logrado consolidarse en el mercado, gracias a avances significativos en hardware y software. Empresas como Meta (anteriormente Facebook) han apostado fuerte por esta tecnología, dando lugar a modelos como las Quest 3, que ofrecen una experiencia inmersiva de alto nivel.

Ahora, además de contar con un diseño mejorado y un rendimiento sobresaliente, estas gafas llegan con una oferta especial: Meta Quest 3 con el juego Batman: Arkham Shadow por 549 euros, una combinación que eleva aún más la experiencia VR.

Un salto en potencia y calidad visual

Esta oferta de las Meta Quest 3 incluye el juego Batman: Arkham Shadow y 3 meses de prueba de Meta Quest+. Angela Montañez | Meta

Las Meta Quest 3 son, hasta la fecha, el modelo más avanzado de la línea Quest de Meta. Diseñadas para ser accesibles y potentes al mismo tiempo, estas gafas permiten disfrutar de juegos con gráficos mucho más detallados y una fluidez superior a la de versiones anteriores.

Uno de los aspectos más destacados es su pantalla 4K, con una resolución de 2.064 x 2.208 píxeles por ojo, lo que proporciona una claridad impresionante. Además, la tecnología Infinite Display de Meta mejora los ángulos de visión y la nitidez, situándolas varios escalones por encima de sus competidores.

Pero no solo se trata de gráficos. También han mejorado el sistema de audio espacial, ofreciendo una experiencia de sonido envolvente más realista. Además, la oferta incluye la versión de 512 GB de almacenamiento, más que suficiente para instalar múltiples juegos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.

Una oferta irresistible con Batman: Arkham Shadow



Para quienes buscan un motivo extra para dar el salto a la VR, esta oferta es difícil de ignorar. Batman: Arkham Shadow, uno de los títulos más esperados en realidad virtual, se incluye sin coste adicional con la compra de las Meta Quest 3.

Además, Amazon suma un extra a la promoción: tres meses gratuitos de Meta Quest+, el servicio de suscripción que permite acceder a un catálogo de aplicaciones y juegos premium. Este servicio, valorado en 70 euros, es un gran añadido para quienes desean explorar aún más las posibilidades de la realidad virtual.

Por 549 euros en Amazon, las Meta Quest 3 no solo representan una de las mejores opciones del mercado VR, sino que llegan con una oferta difícil de superar. Si estabas esperando el momento adecuado para entrar en el mundo de la realidad virtual, esta es la oportunidad perfecta.

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