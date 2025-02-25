Esta consola con Windows 11 va a por Steam Deck: es más barata y muy potente

Anbernic sorprende con un modelo que se sale de su línea habitual: un dispositivo más potente que busca competir con la Steam Deck, manteniendo un precio que, aunque superior al de sus otros modelos, sigue siendo relativamente accesible en AliExpress.

El mercado de las consolas portátiles ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, impulsado en gran parte por la llegada de Steam Deck. Este dispositivo no solo abrió un nuevo camino para el gaming portátil, sino que también inspiró a otras marcas a lanzar sus propias versiones. La mayoría de estas apuestas han optado por Windows como sistema operativo, en lugar de steamOS, el software basado en Linux desarrollado por Valve.

Sin embargo, no es necesario elegir entre uno u otro. En el mundo de los PCs de arranque dual, es común encontrar dispositivos que permiten ejecutar tanto Windows como Linux, y Anbernic, conocida por sus dispositivos retro, ha lanzado un modelo que incorpora Windows 11 y steamOS en un mismo sistema, ofreciendo así una alternativa versátil por unos 340 euros.

Esto sitúa a la Anbernic Win600 como una opción que pretende competir con la Steam Deck, pero también con otras alternativas como la ASUS ROG Ally. No obstante, en términos de potencia y especificaciones, aún se encuentra lejos de estos gigantes del sector, pero no por esto deja de ser una estupenda alternativa.

Anbernic Win600: una pequeña gran consola



Esta consola portátil de Anbernic es compatible con más de 20 plataformas de juegos. Angela Montañez | Anbernic

En su interior, esta consola portátil incorpora un procesador AMD Athlon 3050e, acompañado de una GPU Radeon RX Vega 3. Esto le permite ejecutar con fluidez muchos títulos, aunque los juegos más exigentes y con altas demandas gráficas pueden representar un desafío. En el caso de los Triple A más recientes, el rendimiento se verá limitado, obligando a reducir la configuración gráfica o dificultando su ejecución.

La gran ventaja de contar con Windows 11 es la posibilidad de acceder a una amplia biblioteca de juegos, incluyendo el catálogo de Game Pass para PC. Además, si se conecta a un dock USB-C, la consola se puede transformar en un mini PC, lo que amplía sus usos más allá del gaming.

Más allá de su rendimiento, lo más destacable de la Anbernic Win600 es la libertad de no tener que elegir entre Windows y steamOS, permitiendo a los usuarios experimentar con ambos sistemas operativos. Esto representa una tendencia creciente en el sector, por lo que es probable que en el futuro veamos más dispositivos con esta misma filosofía.

Entrega segura y gratuita



Actualmente, la Anbernic Win600 está disponible a través de AliExpress, con envío gratuito a varios países. Sin embargo, a diferencia de muchos productos en esta plataforma, no cuenta con stock en España, lo que implica tiempos de espera más largos.

El plazo de entrega puede oscilar entre una y dos semanas, un periodo mayor al que muchos consumidores están acostumbrados en el comercio electrónico actual. A pesar de ello, sigue siendo una opción interesante para quienes buscan una consola portátil con flexibilidad en el sistema operativo y un precio relativamente accesible.

En definitiva, aunque no es la opción más potente del mercado, la Anbernic Win600 representa un paso interesante en la evolución de las consolas portátiles, especialmente para quienes buscan versatilidad sin comprometerse con un solo ecosistema.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.