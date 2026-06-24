Amazon pega el bombazo y rebaja el secador Dyson que todas quieren: cuesta 100 euros menos

Muchos usuarios se preguntan siempre qué tienen los secadores Dyson para alcanzar precios tan altos en comparación con otros modelos. Al ver las cifras, la duda es razonable, y la realidad es que solo hay una forma de entender la diferencia: probarlos. Sin embargo, dar ese paso no es barato.

Por suerte, ahora mismo lo es un poquito más, y es que en el Amazon Prime Day, el Dyson Supersonic Origin ha bajado 100 euros respecto a su coste habitual, lo que suaviza la barrera de entrada, pero sigue situándose en los 265 euros.

Sigue siendo un desembolso importante que requiere valorar si las tecnologías que incorpora justifican la inversión para tu rutina de cuidado diario.

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Dyson Secador de pelo con un motor digital, de promedio unas 6 veces más rápido que otros motores de secadores y que además producto un chorro de aire de alta presión.

Lo que lo diferencia de otros modelos es cómo gestiona la temperatura para evitar el daño térmico en la fibra capilar. Los secadores convencionales suelen depender de un calor extremo para evaporar el agua de forma rápida, lo que a largo plazo debilita la cutícula del cabello, provoca pérdida de brillo y aumenta el encrespamiento.

Este modelo utiliza un sistema de control inteligente que mide la temperatura del flujo de aire más de 40 veces por segundo, regulando el elemento térmico para asegurar que nunca se superen los límites peligrosos para la salud del pelo, incluso si lo acercas mucho a la cabeza durante el moldeado.

A nivel de diseño y ergonomía, el aparato rompe con la estructura clásica del sector. En lugar de colocar el motor en la parte superior trasera de la carcasa, los ingenieros de la marca lo han integrado directamente en el mango del secador.

Este cambio de posición altera el centro de gravedad del dispositivo, equilibrando el peso de forma más eficiente en la mano. Como consecuencia, el manejo resulta notablemente más cómodo durante sesiones prolongadas de secado, reduciendo la fatiga habitual en el brazo y la muñeca que provocan los modelos con la cabeza más pesada.

El motor digital V9, que es el núcleo del aparato, es lo suficientemente pequeño como para permitir esta distribución de pesos, pero gira a una velocidad muy elevada, alcanzando hasta 110.000 revoluciones por minuto. Esta potencia permite impulsar un gran volumen de aire hacia la boquilla. El rendimiento se multiplica gracias a la tecnología Air Multiplier, que aspira el aire circundante y lo proyecta en un chorro ininterrumpido a alta presión y velocidad. Esto acelera el proceso de secado no por un exceso de calor, sino por la fuerza controlada del caudal de aire.

El mantenimiento es sencillo gracias a un filtro magnético extraíble situado en la base del mango, que se puede limpiar en pocos segundos para asegurar que el motor reciba siempre el caudal de aire óptimo y no sufra sobrecalentamientos por acumulación de polvo o pelusa.

A diferencia de otras versiones de la marca que incluyen una amplia variedad de accesorios que a menudo no se utilizan, la edición Origin se centra en lo esencial para ajustar el precio final. Incluye la boquilla concentradora de estilismo, que genera una corriente de aire más ancha y delgada ideal para trabajar el cabello por secciones con la ayuda de un cepillo, permitiendo alisar o moldear con precisión sin despeinar el resto del pelo.