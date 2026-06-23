Amazon activa el 'outlet' de Skechers en el Prime Day: decenas de modelos con hasta un 70% de descuento

Skechers es de las marcas más queridas por sus usuarios.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Skechers es una de las marcas que más fuerte ha entrado a las rebajas del Prime Day.

Ni que decir tiene que en los últimos años ha dado Skechers un salto de gigante en el mercado español, y cada vez se ven más zapatillas suyas por la calle, no solo entre deportistas, sino incluso entre profesionales de muy diversos oficios que tienen que pasar muchas horas de pie.

Para correr, para caminar, para el gimnasio y hasta para trabajar. Sus modelos suelen triunfar, en especial cuando hay descuentos agresivos, como ocurre precisamente ahora que Amazon ha dado el pistoletazo de salida al Prime Day.

Este evento se adelanta este año a junio, y son cuatro días, aunque en el sector de la moda y el calzado sí que suele agotarse stock de las mejores ofertas antes de que termine el Prime Day, motivo de más para darte cierta prisa.

Hay muchas y muy buenas ofertas en Skechers ahora mismo por parte de Amazon, que ha rebajado decenas de modelos con hasta un 70% de descuento, pero sería imposible mencionarlos todos. Aquí puedes ver todo el catálogo de la marca.

Vamos a mencionar varios de los modelos que por ventas y precio quedan mejor posicionados para ser protagonistas esta semana.

Skechers Graceful Get Connected desde 34€ (43%)

Varios diseños del modelo Graceful Get Connected, de Skechers. Amazon

Este modelo está enfocado principalmente a un uso diario que combine las rutinas urbanas con sesiones ligeras de gimnasio. Su estructura exterior se basa en una malla de una sola pieza, un tejido técnico que busca favorecer la transpiración del pie y reducir el peso general del calzado.

Al carecer de costuras rígidas en las zonas de flexión, disminuye la probabilidad de sufrir rozaduras durante caminatas prolongadas. En la parte interior, la plantilla incorpora la espuma viscoelástica 'Memory Foam', un compuesto clásico de la marca que se adapta a la forma de la planta del pie para distribuir las presiones al caminar.

Skechers D'Lites Fresh Start desde 42€ (-43%)

Skechers D'Lites Skechers

Las Skechers D'LEsta zapatilla mantiene la estética de perfil grueso y volumen. A pesar de su apariencia robusta, los materiales se han aligerado.

La parte superior combina piel lisa con detalles sintéticos en tono blanco, ofreciendo una estructura más rígida y firme que los modelos de malla textil.

La entresuela está diseñada para absorber los impactos de forma eficiente, proporcionando un soporte estable en la zona del talón. En su interior también se integra la plantilla amortiguada para mejorar la comodidad inmediata.

Skechers Uno Stand on Air desde 47€ (-40%)

Skechers Uno Stand on Air Skechers

Esta zapatilla mantiene la estética de perfil grueso y volumen marcado que caracterizó a los diseños de finales de los años noventa. A pesar de su apariencia robusta, los materiales se han aligerado para evitar la fatiga en las piernas.

La parte superior combina piel lisa con detalles sintéticos, ofreciendo una estructura más rígida y firme que los modelos de malla textil. La entresuela está diseñada para absorber los impactos de forma eficiente, proporcionando un soporte estable en la zona del talón.

En su interior también se integra la plantilla amortiguada para mejorar la comodidad inmediata. Resulta un modelo interesante para aquellos usuarios que buscan un estilo deportivo clásico con un extra de altura y una construcción que soporte bien el desgaste diario en entornos urbanos.

Skechers Burns Agoura desde 40€ (-25%)

Este modelo destaca por introducir una cámara de aire visible en la entresuela, una característica técnica orientada a mejorar la absorción de impactos en el talón durante la marcha.

La parte superior está fabricada con un material sintético liso que imita la textura de la piel, incorporando microperforaciones en la zona delantera para facilitar la ventilación interior. El diseño es limpio y monocromático, lo que facilita su combinación con prendas casuales fuera del ámbito estrictamente deportivo.

La suela de goma flexible proporciona una tracción correcta en superficies de asfalto y pavimento. Por debajo de los 50 euros, esta alternativa equilibra una estética contemporánea con un sistema de amortiguación mecánico que responde bien en jornadas que exigen pasar varias horas de pie.

Skechers Summits desde 41€ (-40%)

La particularidad de este modelo reside en su sistema de cierre, que sustituye los cordones tradicionales por un diseño de cordones elásticos fijos en el empeine.

Esto permite calzarse y descalzarse de forma rápida, funcionando prácticamente como un zapato de tipo 'slip-on' pero manteniendo la estética de una zapatilla deportiva. El tejido exterior es de malla texturizada de una sola pieza, ligera y flexible, que se amolda al contorno del pie.

La entresuela es de un material liviano que prioriza la flexibilidad sobre el soporte rígido.

Skechers Arch Fit 2.0 The Keep desde 54€ (-45%)

Este modelo pertenece a la línea especializada en el soporte del arco plantar, cuyo sistema de plantilla ha sido diseñado en colaboración con podólogos basándose en datos de miles de escaneos de pies.

La tecnología 'Arch Fit' distribuye el peso de manera uniforme y reduce el impacto en cada pisada, siendo una opción a tener en cuenta por usuarios con pies planos o que experimentan molestias tras caminatas largas. La parte superior cuenta con un tejido de malla técnica transpirable y un ajuste seguro mediante cordones.

La suela ofrece una mayor resistencia y estabilidad en comparación con las gamas básicas de la marca.

Skechers Track Scloric desde 45€ (-34%)

Se trata de un calzado enfocado al entrenamiento cruzado y a las caminatas en exteriores. Su diseño exterior utiliza materiales sintéticos con texturas de malla para favorecer la circulación del aire y mantener el pie fresco durante el esfuerzo físico.

La entresuela está optimizada para absorber los impactos de los pasos, protegiendo las articulaciones en superficies duras. La suela exterior cuenta con un dibujo más marcado que proporciona un agarre estable en diferentes tipos de terreno, como pistas de tierra o aceras húmedas.

Por este coste, es una zapatilla adecuada para usuarios que buscan un modelo polivalente y resistente para sus salidas a caminar o entrenar de forma regular sin comprometer el presupuesto.