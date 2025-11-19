Amazon adelanta el Black Friday con Music Unlimited: cómo conseguir tres meses de música gratis

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El gigante del comercio 'online' siempre ofrece promociones en sus servicios, además de descuentos en su catálogo.

Amazon ha vuelto a hacerlo: en la antesala de su Black Friday, que comienza el 20 de noviembre a las 0.00, se ha anticipado con promociones interesantes en sus servicios, entre ellos, el de Music Unlimited. El streaming musical del gigante del comercio online ofrece tres meses de música gratis, si te decides a probarlo antes del 9 de enero.

Así, a modo de regalo navideño, Amazon te permite acceder a millones de canciones y podcast de forma gratuita, al ampliar su periodo de prueba dos meses más ya que, normalmente, solo es uno.

Music Unlimited Amazon te regala tres meses gratis de suscripción a su 'streaming' musical, con más de 1 millón de canciones y podcast, con gran calidad de sonido. Probar gratis Music Unlimited



Si te animas, este año, los villancicos corren a cargo de Amazon ya que, si activas ahora la prueba, tienes hasta mediados de febrero para ver todo lo que te ofrece este servicio.

Una vez superado este tiempo, el precio de la suscripción estándar es de 10,99 euros al mes sin permanencia o de 17,99 euros al mes si optas por la Tarifa Familiar, que permite hasta 6 personas.

Razones para probar Music Unlimited

La razón número uno es más que obvia: casi todos escuchamos música a diario, por lo que hacerlo en un servicio sin anuncios y con acceso a miles de canciones nos beneficia. Después, esta plataforma de Amazon funciona prácticamente en cualquier dispositivo: móviles, tablets, ordenadores, en el coche, con los altavoces Echo...

Es más, si cuentas con un altavoz inteligente en casa, puedes configurarlo para que solo necesites pedir lo que quieres escuchar y te lo ponga automáticamente.

La calidad de reproducción es otro de sus puntos fuertes: todas las canciones están disponible en HD e, incluso, gran parte de ellas en Ultra HD. Todo ello con la posibilidad de crear tus propias listas o escuchar algunas de las ya creadas.

Otra de las cosas que nos gustan de Music Unlimited es que si eres de los que nunca sabe qué escuchar o te gusta descubrir nuevas producciones, el servicio tiene un recomendador para enseñarte mucho más de lo que ya escuchas.

Tampoco falta, como ya es habitual en estos servicios de pago, la disponibilidad de descargas para escuchar sin conexión y los saltos de canciones ilimitados.