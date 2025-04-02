De 208 euros a solo 70: el Amazfit GTS 2 derrumba su precio con un descuento de casi el 70% por tiempo limitado

Si estás pensando en hacerte con un 'smartwatch' pero sin dejarte medio sueldo en el intento, el Amazfit GTS 2 ha caído a su precio más bajo y se mantiene como una de las opciones más equilibradas de su gama.

Cambiar de smartwatch puede parecer una decisión compleja, sobre todo si buscas algo que combine diseño, funciones útiles y una buena autonomía sin gastar demasiado. Pero lo cierto es que la gama media de relojes inteligentes ha evolucionado lo suficiente como para ofrecer modelos completos, sin necesidad de subir demasiado el presupuesto. Y cuando uno de estos modelos se pone en oferta, la balanza se inclina a su favor.

El Amazfit GTS 2 es un ejemplo bastante claro de lo que un smartwatch puede ofrecer por menos de lo que cuesta una correa de repuesto en otras marcas. Su diseño es atractivo, sus funciones cubren lo que la mayoría necesita en el día a día, y su enfoque se centra en la salud, el ejercicio y la comodidad de uso. No quiere competir con los relojes de lujo: quiere ganarse un sitio en tu muñeca por lo práctico que es.

Y lo cierto es que en este momento lo tiene fácil, porque ha bajado a su precio más bajo en meses. Con un descuento agresivo y envío rápido, es uno de esos dispositivos que, si llevabas tiempo pensando en un reloj inteligente sin complicaciones, probablemente te convenga mirar.

Un reloj muy bien planteado



Este smartwatch con GPS, decenas de modos deportivos y pantalla AMOLED es de los mejores en calidad-precio. Amazfit

El Amazfit GTS 2 es un smartwatch que busca encajar en la rutina sin hacerse notar demasiado. Su aspecto discreto y ligero lo hace adecuado para prácticamente cualquier situación: reuniones, entrenamientos o simplemente llevarlo como reloj de diario. No grita "tecnología" desde la muñeca, pero sí está repleto de utilidades que pueden marcar la diferencia.

Entre ellas, destaca el seguimiento de salud, que incluye medición de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre y control del estrés. Todo esto va acompañado de notificaciones inteligentes, control de música, llamadas por Bluetooth y la posibilidad de interactuar con asistentes de voz. No necesitas tener el móvil en la mano para gestionar lo básico.

Además, su pantalla AMOLED de buena resolución es otro punto a favor. A plena luz del día se ve sin problema, y cuenta con esferas personalizables que permiten cambiar su estética según el momento. Lo que hace lo hace bien, y eso, en un dispositivo pensado para acompañarte a todas horas, importa bastante más que la lista de funciones.

Un diseño discreto con lo justo para el día a día



Una de las claves de este modelo es que no abruma. Aunque tiene decenas de modos deportivos y funciones de salud, el sistema está diseñado para que puedas configurar lo que te interese y olvidarte del resto. Lo pones en la muñeca, activas las notificaciones y lo dejas hacer su trabajo en segundo plano.

Tampoco requiere estar cargándolo constantemente. Con un uso normal puede aguantar varios días encendido, algo que sigue siendo un punto pendiente en los smartwatches más completos. El GTS 2 consigue ese equilibrio difícil entre prestaciones y autonomía.

A nivel estético, el GTS 2 tiene poco que envidiar a modelos más caros. Su forma rectangular, con esquinas redondeadas y un chasis metálico fino, recuerda bastante a otros relojes más conocidos. Puedes cambiar la correa fácilmente y jugar con las esferas para adaptarlo a diferentes momentos. Pero aquí, el objetivo no es destacar, sino integrarse: cumple como accesorio y como herramienta útil.

No sorprende que este modelo de Amazfit se haya mantenido en el radar desde su lanzamiento. Es fácil de usar, suficientemente completo y ahora, con este precio, se convierte en una de las compras más atractivas dentro de su categoría. Ideal para quienes quieren probar un smartwatch sin complicarse con un ecosistema cerrado o tener que aprender a usarlo como si fuera un miniordenador.