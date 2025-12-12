AliExpress va a por los ciclistas: vende una bici de carretera por apenas 200 euros

Una bicicleta de carretera no suele ser una compra barata, a menos que tires de AliExpress y de códigos descuento.

El ciclismo es uno de esos deportes que nunca pasan de moda, un clásico atemporal que parece vivir una segunda juventud en nuestras carreteras. Basta con salir un domingo por la mañana para darse cuenta de que el asfalto se ha llenado de pelotones coloridos, de gente que busca desconectar del estrés semanal.

Sin embargo, no nos vamos a engañar, porque empezar en este mundillo tiene su miga. A menudo miramos con envidia sana esas bicicletas de carbono ultraligeras que cuestan lo mismo que un coche y pensamos que, sin una inversión de varios miles de euros, no merece la pena intentarlo.

Esa barrera de entrada económica ha frenado a muchos aspirantes a ciclistas que, simplemente, no quieren hipotecarse para probar si les gusta esto de subir puertos. Pero el mercado está cambiando y, a veces, aparecen oportunidades que demuestran que se puede empezar a rodar sin dejar la cuenta bancaria temblando.

Hiland 700c Esta bicicleta de carretera con cuadro de aluminio tiene precio 'low cost' y viene lista para montarla y rodar, y por su precio no se puede pedir mucho más. 215€ en AliExpress con código ESGS20 339€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Aquí es donde entra en juego la Hiland 700c, una bicicleta de carretera que está haciendo bastante ruido precisamente por romper esa barrera del precio prohibitivo. Estamos hablando de un modelo que ahora mismo se puede conseguir en AliExpress por una cifra que suena casi ridícula para el sector: 215 euros utilizando el código de descuento ESGS20.

Sí, has leído bien, poco más de doscientos euros por una bici completa lista para salir a rodar. Es una cifra que hace que muchos levanten la ceja con escepticismo, preguntándose dónde está el truco, pero que al mismo tiempo abre la puerta a todos aquellos que buscan una primera compañera de asfalto sin pretensiones olímpicas.

Cuando nos acercamos a ver qué ofrece realmente la Hiland 700c, lo primero que destaca es su honestidad. No intenta vender humo; te ofrece lo justo y necesario para empezar. El corazón de esta bicicleta es su cuadro de aluminio, un material que ha sido el estándar de la industria durante décadas antes de la fiebre del carbono.

El aluminio es fiable, razonablemente ligero y, sobre todo, resistente. Para alguien que se inicia, tener un cuadro que aguante el trote diario sin ser excesivamente pesado es fundamental, y esta Hiland cumple con ese requisito básico.

La geometría parece estar diseñada pensando más en la comodidad que en la agresividad aerodinámica, lo cual es un acierto total para principiantes que no están acostumbrados a ir doblados sobre el manillar.

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta en una bici de este rango de precio son los componentes, y aquí la Hiland 700c juega sus cartas con inteligencia.

Viene equipada con un sistema de transmisión Shimano de 14 velocidades. No estamos ante el grupo más avanzado de la marca japonesa, ni mucho menos, pero el hecho de contar con el sello de Shimano ya ofrece una garantía de funcionamiento que otras marcas genéricas no pueden igualar.

Tener 14 marchas es más que suficiente para afrontar rutas llanas y repechos moderados, permitiendo al ciclista novel aprender a gestionar la cadencia y el esfuerzo sin perderse en un mar de desarrollos infinitos.

Las ruedas de 700c, el estándar en carretera, vienen montadas con neumáticos que buscan el equilibrio entre agarre y durabilidad. Quizás no sean las gomas más rápidas del pelotón, pero para rodar con seguridad y acumular kilómetros son perfectamente válidas. Además, el sistema de frenado, habitualmente mediante frenos de disco mecánicos en estas versiones modernas, aporta un extra de confianza, especialmente si nos pilla un día de lluvia o tenemos que frenar con decisión en una bajada.

Es un detalle técnico que se agradece mucho en este segmento de precios, donde antiguamente solo encontrábamos frenos de zapata de dudosa eficacia.

Pero más allá de la ficha técnica, lo que realmente da valor a esta Hiland 700c es lo que dicen quienes ya la han probado. Si te das una vuelta por los comentarios y reseñas de los usuarios, encontrarás un patrón muy claro: la satisfacción basada en la relación calidad-precio.

Nadie dice que sea una maravilla de la ingeniería o que los materiales sean premium, porque no lo son y por 215 euros no pueden serlo. Sin embargo, la inmensa mayoría coincide en que está "muy bien" para lo que cuesta. Los compradores destacan que es una bici sólida, que llega bien embalada y que el montaje final es relativamente sencillo.

Es importante contextualizar esta bicicleta. No está pensada para competir en el Tour de Francia ni para bajar tiempos en segmentos de Strava contra gente que lleva máquinas de cinco mil euros. Su propósito es otro mucho más noble: democratizar el acceso al ciclismo de carretera.

Es la bici perfecta para el estudiante que quiere moverse rápido por la ciudad, para quien quiere empezar a hacer ejercicio los fines de semana o para aquel que quiere probar si el ciclismo es lo suyo antes de invertir en un equipo superior. La Hiland 700c se posiciona como esa primera bicicleta que recuerdas con cariño, la que te enseñó a sufrir en las cuestas y a disfrutar del viento en la cara.