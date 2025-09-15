Ni bici ni patinete: este invento español une ambos en un vehículo cómodo y perfecto para la ciudad

Ni bici ni patinete: este bicinete español, mezcla estabilidad y agilidad con rueda delantera, base cómoda y doble freno. 25 km/h, homologado y listo para la ciudad.

Cada vez más gente busca moverse por la ciudad sin sudar la gota gorda ni pelearse por aparcar. Entre la bici clásica y el patinete eléctrico ha aparecido una categoría híbrida que coge lo mejor de cada una: la estabilidad y postura cómoda de pedalear sin realmente pedalear, con el control sencillo y la agilidad para callejear del patinete. Una propuesta pensada para distancias reales: del barrio al trabajo, a clase o a hacer recados, sin llegar hecho polvo.

Estos híbridos suelen destacar por tres cosas: plataforma amplia para ir estable, neumáticos grandes para superar baches y raíces sin sobresaltos, y una asistencia eléctrica que no se queda corta en cuestas. El resultado es menos "juguete" y más vehículo urbano que puedes incorporar a tu rutina diaria. Y todo cumpliendo con la normativa de VMP, que a estas alturas es clave para evitar sustos.

En ese hueco entra el Bicinete Urban de Cecotec: un concepto made in Spain que mezcla lo mejor de bici y patinete en un formato muy pensado para ciudad. Combina rueda delantera grande y trasera más compacta para ganar aplomo y giro rápido, base XL de madera para colocar bien los pies, doble freno de disco y un conjunto eléctrico que empuja con solvencia sin pasarse de la velocidad legal. Lo tienes disponible en Cecotec.

El Bicinete Urban combina la comodidad de una bicicleta con la experiencia de conducción de un patinete. Cecotec

El combo que no esperabas

Lo notarás al primer giro de manillar: la rueda delantera de 26" se come baches y empedrados que a un patinete estándar le hacen toser, mientras la trasera de 20" mantiene la agilidad para cambiar de carril, maniobrar entre coches parados o subir bordillos amables. No vienes a hacer descenso, vienes a que el asfalto irregular de la ciudad no te arruine la espalda.

La base XL de madera no es postureo: tener espacio real para colocar los pies alternando apoyo largo o corto reduce la fatiga y da seguridad en frenadas. Y hablando de frenar: el doble disco permite dosificar bien en mojado, semáforos y cruces con coches que miran poco. Es el tipo de detalle que no luce en la ficha, pero que marca diferencia cuando usas el vehículo todos los días.

En el apartado eléctrico, el conjunto está pensado para la ciudad real: arrancadas limpias, empuje suficiente para subir cuestas del 15% sin que el motor sufra y una autonomía que cubre sobrada la ruta casa-oficina-casa (y un desvío al súper) con una sola carga. Todo ello con velocidad máxima de 25 km/h y homologación de VMP según la normativa española, para circular tranquilo por donde toca.

Un híbrido que resuelve el "punto A a punto B"

Con hasta 50 km por carga, lo lógico es que cargues una o dos veces por semana, no a diario. Si tienes garaje, lo enchufas al llegar y listo; si no, la rutina nocturna en casa funciona igual. Hazte un favor y crea el hábito de revisar presión de neumáticos y tensión de frenos los domingos: dos minutos que evitan sustos el lunes.

Tema normativa: como VMP limitado a 25 km/h, respeta carril bici y calzada donde corresponda, luces encendidas cuando toca, nada de auriculares y casco recomendado (obligatorio si tu municipio lo exige). El Bicinete Urban viene homologado, así que la base legal la tienes, pero el comportamiento al manillar es lo que cuenta.

Lo interesante de un "bicinete" es que simplifica. No tienes que elegir entre postura de bici y control de patinete: aquí vas cómodo, con buena visibilidad y con la estabilidad que da la rueda delantera grande. Es un vehículo para sumar trayectos de 3 a 8 km con menos tiempo y menos sudor, sin depender del metro ni del tráfico.