En mi casa son fundamentales: este accesorio barato de Apple lo usamos todos los días

Los localizadores de Aple han sido un éxito indiscutible desde su lanzamiento.

Apple no es precisamente conocida por vender productos baratos, pero si hay algo que realmente merece la pena por su relación calidad-precio, son los Apple AirTag, especialmente el pack de cuatro unidades ahora que ha bajado a solo 89 euros en la Fiesta Prime de Amazon.

En mi casa, estos pequeños dispositivos se han convertido en imprescindibles; van en mochilas, bolsos, carteras y hasta hemos encontrado zapatos para niños con un compartimento especial para incluir un AirTag y así evitar sustos innecesarios.

Apple AirTag (cuatro unidades) Amazon aplica un generoso descuento en el pack de cuatro localizadores de Apple. Comprar por 89€



Cabe señalar que solo funcionan con dispositivos Apple, es decir, si tienes un iPhone o un iPad, pero si los tienes son una buena adición a tu colección, y por poco dinero.

Están rebajados en Amazon ahora mismo, durante lo que dure la Fiesta de Ofertas Prime del 7 y el 8 de octubre, un evento de rebajas para el que es necesaria una cuenta Prime. Si no la tienes, no pasa nada porque puedes simplemente darte de alta en el mes de prueba gratis sin permanencia.

La mayor red de localización del mundo

Los AirTags son localizadores bluetooth diseñados para ayudarte a encontrar aquello que se te pierde o simplemente para llevar un control absoluto de tus objetos. Mediante una conexión segura y privada con la aplicación Buscar de Apple, permiten ubicar fácilmente lo que hayas etiquetado.

Esta red de dispositivos Apple en todo el mundo crea un mapeo colaborativo a través del cual, si pierdes algo en la calle o en un lugar concurrido, un AirTag puede ser detectado y su ubicación enviada de forma anónima y cifrada a tu dispositivo.

Lo que diferencia a los AirTags del resto de localizadores bluetooth tradicionales es sin duda la potencia de la función Buscar. Esta integración con el ecosistema Apple crea una red extensa y robusta que multiplica el alcance y la precisión, llegando incluso a mostrarse en mapas con millonésimas de precisión gracias al chip U1 de banda ultraancha y la tecnología de búsqueda precisa.

Si hay un dispositivo de Apple cerca, aunque sea un MacBook, un iPad o un iPhone, la conexión triangula la posición para situar en el mapa tu Airtag rápidamente, y eso es algo que los demás localizadores simplemente no tienen ni sueñan con tener.

Además, el AirTag emite un sonido discreto para ayudarte a encontrarlo cuando estás cerca, por ejemplo, si lo has dejado en un cojín del sofá o una bolsa grande.

Otro punto a favor es la privacidad. Apple ha puesto especial cuidado para que ni la ubicación ni la identidad del dueño ni de quien eventualmente detecte el AirTag sean visibles para terceros, garantizando una experiencia segura y privada para todos los usuarios.

El diseño pequeño y resistente lo convierte también en un compañero perfecto para todo tipo de situaciones, ya sea un viaje, una mudanza o para simplemente tener bajo control los objetos más importantes en tu día a día.