Airea tu casa con agua fría y hielo: el climatizador de Cecotec que refresca más que un ventilador convencional

Cuando pensamos en un climatizador para casa nos imaginamos un armatoste muy grande, pero lo cierto es que éste cabe en cualquier parte.

Lidiar con las altas temperaturas veraniegas en el despacho o en el salón de casa requiere a veces de soluciones prácticas que no ocupen demasiado espacio. Por eso mismo, el climatizador modelo 500 DeskChill Smart de la marca EnergySilence se presenta como una alternativa sumamente interesante para combatir el calor de forma directa en cualquier rincón.

Cuando el ambiente empieza a caldearse demasiado y el aire se vuelve irrespirable, contar con un aparato compacto sobre la mesa cambia por completo la jornada laboral o el rato de descanso. No hace falta complicarse con instalaciones aparatosas ni obras extrañas en casa para conseguir un desahogo térmico inmediato y muy agradable.

Cualquier persona interesada en este dispositivo puede adquirirlo por menos de 30 euros en la web de Cecotec, lo que supone un desembolso bastante ajustado para el alivio que aporta durante los meses más calurosos del año. A veces, gastar poco dinero marca una gran diferencia en el bienestar diario frente a las olas de calor más persistentes.

El funcionamiento del aparato se apoya en un depósito de 500 ml que, al llenarse con agua fría, logra rebajar la sensación térmica ambiental de manera continuada y bastante eficaz. Cuanto más fría se encuentre el agua introducida en el tanque, mayor será la sensación de frescor que emita el dispositivo en pocos minutos.

Varias velocidades y panel táctil

Para gestionar las preferencias de uso, el panel táctil integrado permite configurar cada parámetro de forma muy intuitiva mientras se visualizan los datos en la pantalla incorporada. Todo está pensado para que el manejo resulte sumamente sencillo desde el primer momento, sin manuales complicados ni botones confusos.

El flujo de aire cuenta con varias velocidades seleccionables para modular la intensidad según el momento del día, adaptándose perfectamente a lo que pida cada situación. Ya sea para una brisa suave mientras se trabaja en silencio o para un caudal más intenso que despeje el ambiente rápidamente, la versatilidad está más que asegurada.

Otra de las funciones prácticas que incluye es el temporizador programable de hasta 8 horas, perfecto para dejar el aparato en marcha y olvidarse por completo. Una vez transcurrido el tiempo marcado, el sistema de autoapagado se encarga de detener el funcionamiento de manera totalmente autónoma.

Los detalles estéticos y funcionales se completan con una luz LED de 7 colores seleccionables que ayuda a crear una atmósfera agradable y personalizada en la estancia donde se coloque. Además, gracias al asa superior y al práctico conducto de llenado, mover el aparato de una habitación a otra resulta sumamente cómodo.

Disfrutar de un entorno agradable y fresco en cualquier rincón del hogar u oficina ya está al alcance de cualquiera gracias a este tipo de electrodomésticos compactos. Una ayuda estupenda para pasar las horas estivales con una sonrisa y sin pasar sofocos innecesarios.