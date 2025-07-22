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Que una nueva ola de calor no te pille por sorpresa: este aire acondicionado portátil está a precio de 'outlet'

Dolceclima Slim 8 WWB
Dolceclima Slim 8 WWBOlimpia Splendid
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Angela Montañez
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Este climatizador portátil es una gran solución para enfriar tu casa en verano. Puedes moverlo fácilmente de una habitación a otra, y ahora está con descuento.

Si buscas una forma práctica de combatir el calor sin recurrir a instalaciones fijas, el Dolceclima Slim 8 WWB puede ser justo lo que necesitas. Este aire acondicionado portátil combina un diseño delgado con un rendimiento más que suficiente para enfriar habitaciones de tamaño pequeño a medio, ideal para quienes viven en pisos o espacios reducidos donde el espacio es limitado.

Su formato UltraSlim le permite colocarse fácilmente en esquinas o junto a paredes sin ocupar demasiado sitio ni romper la estética de la estancia. A diferencia de otros modelos más voluminosos, este climatizador se adapta bien al entorno sin llamar la atención, pero sin renunciar a la potencia que se espera de un buen equipo para el verano.

Actualmente disponible por 219 euros en Amazon, este modelo representa una buena relación calidad-precio. Además, se ofrece con distintas opciones de entrega y montaje, que van desde la entrega estándar hasta el servicio completo con instalación y retirada del equipo antiguo, por si quieres olvidarte de complicaciones.

Dolceclima Slim 8 WWB

Dolceclima Slim 8 WWB

  • Aire acondicionado portátil, compacto y fácil de mover. Ideal para estancias de hasta 25 m². Con función deshumidificador, mando a distancia y diseño UltraSlim.

Tres funciones en un solo equipo

Este modelo no solo enfría, también sirve como deshumidificador y ventilador, lo que lo convierte en un aparato útil durante todo el año. En verano enfría con eficacia, en días húmedos ayuda a reducir la sensación de bochorno, y como ventilador, ofrece una brisa agradable de forma silenciosa y eficiente.

El panel de control digital es muy intuitivo y permite configurar el equipo con facilidad: puedes ajustar la temperatura, programar su encendido o apagado, y seleccionar entre varios modos según tus necesidades. Además, el mando a distancia incluye la función Follow Me, que ajusta la temperatura tomando como referencia la ubicación del mando, lo que mejora la comodidad general.

Gracias a sus ruedas giratorias, moverlo de una habitación a otra es tan sencillo como empujarlo suavemente. Puedes tenerlo por la mañana en tu zona de trabajo y llevarlo por la tarde al salón sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas ni instalaciones fijas.

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Elegante, eficiente y pensado para espacios reales

Con una capacidad de refrigeración de 8.000 BTU/h (aproximadamente 2,1 kW), es capaz de mantener agradables estancias de hasta 25 m², como un dormitorio, un pequeño salón o una oficina en casa. Y todo ello sin tener que realizar obras ni instalar un sistema de aire acondicionado tipo split.

El diseño tipo consola le aporta un toque más moderno y sobrio que otros modelos portátiles, y su formato estrecho lo convierte en una opción ideal para espacios con pasillos estrechos o muebles ajustados. No solo enfría bien, también encaja visualmente en un hogar cuidado.

El Dolceclima Slim 8 WWB es una elección muy completa si buscas un aire acondicionado portátil que sea fácil de mover, sencillo de manejar, y que no desentone en tu casa. Aprovechando su precio actual, puede ser una excelente inversión para hacer más llevadero el verano sin complicaciones.

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