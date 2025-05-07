Ahora es el momento: si vas a comprar un aire acondicionado, este portátil es potente e increíblemente barato

Los aires acondicionados portátil son una buena forma de sobrevivir al calor del verano.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

A medida que se acerque el verano, el coste de los aires acondicionados de todo tipo se disparará y se hará más necesario el tenerlo ya instalado.

A pesar de que estamos viviendo una primavera algo atípica, más lluviosa y fría de lo habitual, el verano llegará más pronto que tarde y con él también llegará el calor infernal, el ventilador y el aire acondicionado.

No todo el mundo tiene aire acondicionado en casa, eso sí, y si vives de alquiler quizás no te interesa o no puedes poner uno de tipo split, pero pasar calor tampoco es una opción. La alternativa son los aires acondicionados portátiles, y los hay a precios bastante asequibles.

Aire acondicionado portátil Cecotec ForceClima Este aire acondicionado de 2.270 frigorías y cuatro modos es perfecto para estancias de 20-30 metros cuadrados.

Por ejemplo, el que mejor relación calidad-precio tiene seguramente es uno de la marca española Cecotec, con más de 2.200 frigorías y por menos de 200 euros, suficiente para enfriar habitaciones grandes sin muchos problemas.

En Amazon cuesta lo mismo que en la tienda oficial, y en ambos casos el envío te sale totalmente gratis, algo que cuando vayan pasando las semanas y aumente la demanda de este tipo de aparatos será mucho más difícil de conseguir.

Bajo consumo, alta potencia

La potencia de refrigeración del ForceClima 9100 Soundless alcanza los 2.270 frigorías (o 9.000 BTU, el equivalente), más suficiente para climatizar espacios de hasta 25 metros cuadrados con impresionante eficiencia.

Su sistema de distribución de aire de 360 grados garantiza un enfriamiento homogéneo y rápido del espacio, eliminando las molestas zonas de calor o frío desigual.

La tecnología InverterCrossing, permite un control preciso de la temperatura, manteniendo una oscilación máxima de apenas 1°C respecto al valor seleccionado, lo que se traduce en un confort constante y un consumo energético bastante eficiente.

Lo habitual, tristemente, es que hayas zonas a las que el aire frío no llegue, y eso obliga a bajar aún más la temperatura, haciendo un consumo energético mucho mayor sin necesidad real.

Para colmo, es un aparato con consumo A++, así que está bastante bien situado como electrodoméstico de bajo consumo de usar varias horas al día sin que la factura acabe por dispararse.

Silencioso y con control a distancia

Su nombre Soundless no es casualidad, y hace referencia a una de las características más destacadas: un funcionamiento silencioso que promete mantener un ambiente tranquilo incluso en las noches más calurosas, en las que debes tenerlo sí o sí funcionando a tope. Con niveles sonoros que apenas alcanzan los 25 dB en su modo nocturno, este dispositivo permite dormir plácidamente mientras mantiene la temperatura ideal en la habitación.

El panel de control táctil, al igual que el mando a distancia, permite que modifiques todos los ajustes, la temperatura o el temporizador, y ni siquiera tienes que levantarte del sofá o de la cama para hacerlo.

Son cuatro los modos de funcionamiento con los que cuenta: refrigeración, ventilación, deshumidificación y automático. El modo deshumidificación resulta particularmente útil en climas húmedos, ya capaz de extraer hasta 24 litros de humedad diarios del ambiente, y eso vale oro en verano.

La instalación del ForceClima 9100 Soundless es bastante sencilla gracias a su kit de evacuación de aire caliente, que incluye un tubo extensible de 1,5 metros y un adaptador para ventana deslizante ajustable a diferentes tamaños, algo que tienen todos los aires acondicionados portátiles y que es de uso obligatorio.

El depósito de condensación interno de gran capacidad reduce la frecuencia de vaciado, mientras que el sistema de auto-evaporación redirige la condensación hacia el exterior, minimizando el mantenimiento necesario. El temporizador programable de 24 horas permite configurar encendidos y apagados automáticos, adaptando el funcionamiento del equipo a los horarios y rutinas del usuario.