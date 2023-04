Cuando llega el calor extremo a las ciudades y a nuestras casas no es el mejor momento para comprar un aire acondicionado porque las prisas por aclimatar nuestro hogar no son buenas y no da tiempo a elegir el más apropiado. Por eso, si estás pensando en comprarte un aire acondicionado para el hogar, desde 20deCompras te recomendamos que empieces ahora, que ha venido el buen tiempo, a comparar y barajar distintos modelos (ya que hay más de los que pensamos) para elegir el que mejor se ajuste a tus exigencias.

Los aires acondicionados que más se venden para viviendas son los splits de aire (con otro aparato en el exterior del hogar). Pero, no son los únicos modelos que existen, también hay multisplits para casas grandes que necesitan climatizar diferentes estancias o, incluso, los aires acondicionados portátiles para segundas viviendas.

- Split de aire acondicionado por menos de 250 euros en Media Markt. Un sistema split fijo te ofrecerá potencia suficiente para un piso pequeño o una estancia de tu casa y podrás controlarlo cómodamente. Su mantenimiento es sencillo y su funcionamiento silencioso porque el split de aire se coloca en el interior y el compresor en la parte exterior de casa. Lo mejor de este modelo señalado es que es el más económico del ecommerce gracias a una oferta activa ahora.

El aire acondicionado de la marca OEM tiene oferta en Media Markt. Mediamarkt

- Multisplit de aire acondicionado de la marca Fujitsu con eficiencia energética ++A. Es la mejor opción si quieres tener más de un aparato de aire en tu casa o colocar en varias plantas aire acondicionado con un mismo compresor en el exterior de la vivienda. Este de Fujitsu a la venta en Amazon es uno de los mejores, en cuanto a consumo energético se refiere.

Este multisplit de aire acondicionado de la marca Fujitsu tiene etiqueta energética ++A. Amazon

- Aire acondicionado portátil de El Corte Inglés con oferta de más del 30%. Esta opción portátil es perfecta para segundas viviendas, habitaciones sin aire acondicionado o si no quieres gastarte mucho dinero. Puedes desplazar el tubo y también moverlo de una estancia a otra. El punto negativo de estos modelos es que suelen ser poco silenciosos y consumen más, no obstante, este modelo, Temp Design que ha pasado de costar 547 a 349 euros, usa el gas refrigerante R290 que garantiza una mayor eficiencia y un menor impacto en el medio ambiente.

Aire acondicionado portátil de El Corte Inglés de la marca Taurus. El Corte Inglés

- Aire acondicionado sin unidad exterior. Este es otro de los modelos que existe de aire acondicionado y, en los últimos años, está siendo muy vendido a aquellas personas que, por circunstancias diversas, no pueden colocar un compresor en el exterior como los split de aire anteriores. Lo mejor de estos modelos es que se instalan muy rápidamente, más que los dos primeros.

Aire acondicionado DAITSU sin unidad exterior. Leroy Merlin

- Ventilador de techo. Por último, si no eres muy de aire acondicionado en los últimos años están arrasando los ventiladores de techo porque son dos en uno: ventilador y luz, perfectos para dormir fresquito o servir de lámpara.

Ventilador de techo con luz y silencioso. Leroy Merlin

