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Aire acondicionado portátil, humidificador y luz nocturna: un producto tres en uno para dormir mejor

Una mujer durmiendo.
Una mujer durmiendo.Getty Images
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

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Dormir mejor por las noches, a pesar de las altas temperaturas, ahora es posible con este invento de Amazon. Fácil de usar, con luz led nocturna para descansar mejor y con humidificador y purificador del aire.

Con las altas temperaturas que tenemos en España, dormir por las noches, no está siendo del todo fácil. Algunos días, ni un abanico es suficiente para aguantar el calor. Por eso, recurrir al aire acondicionado es nuestra única alternativa, aunque no siempre queremos dejarlo toda la noche porque no llega suficiente a todas las estancias del hogar.

Por eso, la solución es adquirir un aire acondicionado portátil que podamos mover cuando necesitemos para dejar de preocuparnos de no descansar por las noches. En 20decompras, hemos encontrado este modelo de Amazon de la marca Jimacro, que cuenta con numerosas características que debes conocer.

Aire acondicionado
Aire acondicionadoAmazon
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Características del producto

  • Mini enfriador de aire en pulverización: enfría el aire y sirve de humidificador y purificador de velocidad más potente.
  • Filtro de algodón: es desmontable y resiste a las manchas. Además, es a prueba de antibióticos, moho, y es capaz de filtrar impurezas, polvo o bacterias.
  • Luz nocturna: tiene una luz led suave y colorida que ayuda a dormir mejor. 
  • Portátil: es fácil de mover, y es tan fácil de utilizar como agregar agua y cubos de hielo en el tanque para conseguir enfriar el aire.
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