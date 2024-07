La sandwichera de Amazon que hace que no tengamos que renunciar a nada en la cocina

En muchas ocasiones, no estamos lo suficientemente inspirados para cocinar platos innovadores. Y aunque somos firmes defensores de la cocina tradicional, no podemos negar que hay inventos foodie que nos han facilitado la elaboración de ciertas recetas. Las airfryers, por ejemplo, se han convertido en unos indispensables para preparar recetas completas y saludables sin gastar mucho tiempo.

Claro que no hace falta pensar en dispositivos que requieren de una inversión tan elevada. Las planchas de asar o las sandwicheras son otros de los fundamentales que cuestan menos que los anteriormente mencionados. Claro que no siempre encontramos los modelos con el tamaño adecuado: en diseños familiares o para dos personas no tenemos ningún problema, pero ¿qué ocurre si vivimos solos o si no tenemos problemas de espacio en esta estancia?

En estos casos, renunciar a un delicioso sándwich no es una opción. Esta elaboración, además de ser una perfecta embajadora de la cocina de aprovechamiento, es ideal para solucionar cualquier cena o un segundo plato rápido. Con ella podemos dar salida a las sobras entre pan y pan o saborear un manjar sin tener que recurrir a una barra. Aunque no tenemos por qué tostarlo o comerlo en caliente, el toque de la sandwichera es el definitivo para disfrutar de esta receta.

¡Y en 20deCompras tenemos una solución en formato individual! Se trata de la sandwichera, con capacidad para preparar dos sándwiches a la parrilla a la vez es perfecta para un día en el que tengamos invitados para comer.

Sandwichera de Amazon Amazon

Además, tiene un diseño elegante y es fácil de usar, ya que alcanza la temperatura correcta gracias a sus 750 W de potencia. Además, tiene protección contra el sobrecalentamiento para que no se caliente demasiado. También tiene una base antiadherente para que no se peguen los alimentos y se apaga de manera automática.

