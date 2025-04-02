Rebaja brutal: Amazon pone a precio de outlet un aire acondicionado portátil, y es el momento de comprarlo

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Los aires acondicionados suelen subir de precio cuando aumenta la demanda, así que el momento de comprar es ahora.

El mes de marzo ha sido especialmente lluvioso en toda la Península, pero estamos ya en Primavera, y eso significa una cosa: las temperaturas van a ir subiendo poco a poco en todo el país, activando ya en este mes los aires acondicionados en algunas zonas del sur casi seguro.

Si no tienes uno, ahora es el momento de comprártelo, y es que cuando se acerque el verano van a ir subiendo de precio según suba la demanda, y si es un aire acondicionado de tipo split, peor aún, pues en tal caso tendrás que pagar un plus también por la instalación, que no es precisamente barata.

Por suerte, hay otra opción que es ideal si vives de alquiler o si tu split no llega a todos los rincones de la casa: un aire acondicionado portátil, y Amazon puede tener justo la oferta que buscas. Han rebajado un modelo de AEG bastante potente en un 40% nada menos.

Aire acondicionado portátil AEG Con 3.000 frigorías, este potente equipo es ideal para estancias de hasta 30 m2.

Temporalmente pasa a costar solo 206 euros, un precio de récord y que cuando llegue el mes de junio no volveremos a ver seguro.

Llévalo a donde quieras cuando quieras

Este aire acondicionado de la reconocida marca alemana AEG es una buena opción para aquellos hogares donde la instalación de sistemas fijos no es posible o deseable, como por ejemplo algunos pisos en alquiler o segundas residencias.

Con una potencia de refrigeración de 3.5 kW (12.000 BTU), este equipo está diseñado para climatizar espacios de hasta 30 metros cuadrados de manera efectiva, convirtiendo habitaciones sofocantes en ambientes frescos y confortables en minutos. Su sistema de circulación de aire de alto rendimiento distribuye uniformemente el aire frío por toda la estancia.

La característica más destacada del AEG es, sin duda, su versatilidad. A diferencia de los aires acondicionados convencionales que requieren una instalación permanente, este modelo incorpora ruedas multidireccionales y asas ergonómicas que permiten trasladarlo fácilmente entre diferentes habitaciones según las necesidades del momento.

Esta movilidad lo convierte en una inversión particularmente inteligente, ya que puede utilizarse en el dormitorio durante la noche y trasladarse al salón o despacho durante el día, maximizando así su utilidad y rentabilidad.

Además, durante los meses en que no se necesita refrigeración vas a poder guardarlo sin problemas en un trastero o un armario. Su peso aproximado de 28 kg, relativamente ligero para un equipo de su potencia.

Con todo lo necesario para funcionar desde el primer día

El paquete en el que se vende incluye un tubo de extracción extensible, adaptadores para ventana tanto de formato deslizante como batiente, y todos los accesorios de montaje necesarios. Esta previsión permite que cualquier persona, independientemente de sus habilidades técnicas, pueda instalar el equipo en cuestión de minutos sin necesidad de herramientas especiales ni conocimientos profesionales.

Su panel de control táctil con indicadores LED muestra claramente la temperatura y el modo de funcionamiento seleccionado. Adicionalmente, incorpora un mando a distancia que permite ajustar todos los parámetros desde cualquier punto de la habitación, proporcionando máxima comodidad al usuario.

Entre sus funcionalidades destaca el modo Sleep, que reduce gradualmente la potencia de refrigeración y el nivel sonoro durante la noche, contribuyendo a un descanso más reparador. El temporizador programable de 24 horas permite configurar el encendido y apagado automático según horarios predefinidos.

Uno de los problemas de los aires acondicionados portátiles es que suelen ser muy ruidosos. Al fin y al cabo en un modelo convencional de split el compresor está fuera de casa, pero en este caso está dentro, y eso hace inevitable ciertas molestias sonoras.

El ruido que genera oscila entre los 53 y 65 dB(A) según la velocidad seleccionada, este modelo AEG se sitúa en un rango aceptable para su categoría, permitiendo conversaciones normales o ver la televisión sin problemas.